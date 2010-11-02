AlexRS написав:Alfa_Bank День добрый, т.е good afternoon @Alfa_Bank Имеется кредитка Альфа travel, приложение Альфа-мобайл(1.18.2) установленное на iOS 12.1.4 И что получилось, время на моб. девайсе стоит Лондон, Англия(разница в два часа со всемирным одесским ) и эта разница во времени меняет отображение расчетной даты по кредитке в альфа-Мобайл на один день проверил, что договор я заключал действительно 20.12.2018, а по лондонскому времени в приложении расчетная дата сместилась на 19-е число и в информации по карте показывает что договор номер такой то заключён 19 числа и следующий платёж будет сформирован 19-го!! Исправно оплатил всю задолженность 19-го как и говорилось в приложении, а 20- го провелось пару покупок и вечером РКО по задолженности на конец РЦ. Как бы TRAVEL карта подразумевает смена часовых поясов на девайсах, но не смену отображения рд в приложении!
AlexRS, добрый день. Вопрос на уточнении. Прошу вас предоставить дополнительно ИНН в ЛС. Спасибо.
Почему мы сегодня не смогли разместиться по этой акции в отделении на вклад 50К, 6мес, с ПОПОЛНЕНИЕМ? Почему пополнение для "аХции +1%" не доступно? Где, в каком месте сайта или отделения (там тоже не нашли) размещаются актуальные ставки для Альфа Депозита под ахцию +1%?
clientage, добрый день. Условия акции «+1% к депозиту» позволяют оформить только Альфа-Депозит. Альфа-Депозит с пополнением по акции не оформляется. Информации какая именно ставка будет по акционному депозиту отдельно не размещалась. К действующей ставке по ссылке, что вы указали просто добавляется +1 акционный процент.
Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?
Олег1964, добрый день. Срок взятия на учет составляет до 3-х банковских дней. Буду уточнять что не так. Отпишусь.