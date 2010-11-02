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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6793679467956796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 958
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06

  AlexRS написав:Alfa_Bank
День добрый, т.е good afternoon @Alfa_Bank
Имеется кредитка Альфа travel, приложение Альфа-мобайл(1.18.2) установленное на iOS 12.1.4
И что получилось, время на моб. девайсе стоит Лондон, Англия(разница в два часа со всемирным одесским :D) и эта разница во времени меняет отображение расчетной даты по кредитке в альфа-Мобайл на один день :shock: проверил, что договор я заключал действительно 20.12.2018, а по лондонскому времени в приложении расчетная дата сместилась на 19-е число и в информации по карте показывает что договор номер такой то заключён 19 числа и следующий платёж будет сформирован 19-го!! Исправно оплатил всю задолженность 19-го как и говорилось в приложении, а 20- го провелось пару покупок и вечером РКО :twisted:по задолженности на конец РЦ.
Как бы TRAVEL карта подразумевает смена часовых поясов на девайсах, но не смену отображения рд в приложении!

AlexRS, добрый день. Вопрос на уточнении. Прошу вас предоставить дополнительно ИНН в ЛС. Спасибо.
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Повідомлень: 5709
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:12

  clientage написав:Alfa_Bank
Вот ставки и УСЛОВИЯ по текущим вкладам Альфа Депозит
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf
Вот условия аХции +1пп
https://alfabank.ua/upload/aksiya-depos ... dsotok.pdf

Почему мы сегодня не смогли разместиться по этой акции в отделении на вклад 50К, 6мес, с ПОПОЛНЕНИЕМ?
Почему пополнение для "аХции +1%" не доступно? :evil:
Где, в каком месте сайта или отделения (там тоже не нашли) размещаются актуальные ставки для Альфа Депозита под ахцию +1%? :evil:

clientage, добрый день. Условия акции «+1% к депозиту» позволяют оформить только Альфа-Депозит. Альфа-Депозит с пополнением по акции не оформляется. Информации какая именно ставка будет по акционному депозиту отдельно не размещалась. К действующей ставке по ссылке, что вы указали просто добавляется +1 акционный процент.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5709
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 454 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:25

  Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?

Олег1964, добрый день. Срок взятия на учет составляет до 3-х банковских дней. Буду уточнять что не так. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5709
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 454 раз.
 
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1
  #<1 ... 6793679467956796
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