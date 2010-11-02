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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6794679567966797>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06

  AlexRS написав:Alfa_Bank
День добрый, т.е good afternoon @Alfa_Bank
Имеется кредитка Альфа travel, приложение Альфа-мобайл(1.18.2) установленное на iOS 12.1.4
И что получилось, время на моб. девайсе стоит Лондон, Англия(разница в два часа со всемирным одесским :D) и эта разница во времени меняет отображение расчетной даты по кредитке в альфа-Мобайл на один день :shock: проверил, что договор я заключал действительно 20.12.2018, а по лондонскому времени в приложении расчетная дата сместилась на 19-е число и в информации по карте показывает что договор номер такой то заключён 19 числа и следующий платёж будет сформирован 19-го!! Исправно оплатил всю задолженность 19-го как и говорилось в приложении, а 20- го провелось пару покупок и вечером РКО :twisted:по задолженности на конец РЦ.
Как бы TRAVEL карта подразумевает смена часовых поясов на девайсах, но не смену отображения рд в приложении!

AlexRS, добрый день. Вопрос на уточнении. Прошу вас предоставить дополнительно ИНН в ЛС. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:12

  clientage написав:Alfa_Bank
Вот ставки и УСЛОВИЯ по текущим вкладам Альфа Депозит
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf
Вот условия аХции +1пп
https://alfabank.ua/upload/aksiya-depos ... dsotok.pdf

Почему мы сегодня не смогли разместиться по этой акции в отделении на вклад 50К, 6мес, с ПОПОЛНЕНИЕМ?
Почему пополнение для "аХции +1%" не доступно? :evil:
Где, в каком месте сайта или отделения (там тоже не нашли) размещаются актуальные ставки для Альфа Депозита под ахцию +1%? :evil:

clientage, добрый день. Условия акции «+1% к депозиту» позволяют оформить только Альфа-Депозит. Альфа-Депозит с пополнением по акции не оформляется. Информации какая именно ставка будет по акционному депозиту отдельно не размещалась. К действующей ставке по ссылке, что вы указали просто добавляется +1 акционный процент.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:25

  Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?

Олег1964, добрый день. Срок взятия на учет составляет до 3-х банковских дней. Буду уточнять что не так. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:31

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Банкомат А2409898 сегодня до обеда привели в "чувство". Работает :D
Сегодня день аванса этот банкомат снова перестал работать (а тогда вышел из строя за пару дней до выдачи получки). Тёмно-синий экран, в верхнем левом углу написано 002 и выданный был пустой чек.

Кстати, не знаю кто там занимался у вас установкой логотипа на улице возле:
  MASolomko написав:на заводе "НКМЗ", расположенному по адресу ул. А. Тихого 5 (бывшая ул Орджоникидзе), г. Краматорск, Донецкая обл. (в бытовых помещениях Мх 11 и 18, возле отделения ПриватБанка)
Но после её установки прошло пару недель и линия подчеркивания буквы А стала под наклоном. Наверное это портить карму вашего банкомата...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:36

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:Банкомат А2409898 сегодня до обеда привели в "чувство". Работает :D
Сегодня день аванса этот банкомат снова перестал работать (а тогда вышел из строя за пару дней до выдачи получки). Тёмно-синий экран, в верхнем левом углу написано 002 и выданный был пустой чек.

Кстати, не знаю кто там занимался у вас установкой логотипа на улице возле:
  MASolomko написав:на заводе "НКМЗ", расположенному по адресу ул. А. Тихого 5 (бывшая ул Орджоникидзе), г. Краматорск, Донецкая обл. (в бытовых помещениях Мх 11 и 18, возле отделения ПриватБанка)
Но после её установки прошло пару недель и линия подчеркивания буквы А стала под наклоном. Наверное это портить карму вашего банкомата...

MASolomko, спасибо за сигнал. Починим. Инженеры должны приехать завтра и устранить поломку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:00

  Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты.

А як Ви це зробили? Я щось ні в мобільному, ні в веб-додатку не бачу, ні як замовити додаткові картки до існуючих, ні як замовити валютні картки. :cry:
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:10

  Alfa_Bank написав:5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.

Категорії з'явились, обрані.
Але помилка "Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше" нікуди не зникла, і з'являється постійно. Тобто постійно просто натискати "ОК" - це офіційна позиція банку? Таке от рішення програмної проблеми? :o
А й дійсно, в банку "щось пішло не так". 8)
Востаннє редагувалось Prestol в Чет 21 лют, 2019 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:11

  Prestol написав:
  Alfa_Bank написав:5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.

Категорії з'явились, обрані.
Але помилка "Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше" нікуди не зникла, і з'являється постійно. Тобто постійно просто натискати "ОК" - це офіційна позиція банку? Таке от рішення програної проблеми? :o
А й дійсно, в банку "щось пішло не так". 8)

це офіційна позиція банку, адназначна :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:19

  clientage написав:це офіційна позиція банку, адназначна :P

А Ви не підкажете, як "без втрат" зняти валюту з валютної картки?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:53

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?

Олег1964, добрый день. Срок взятия на учет составляет до 3-х банковских дней. Буду уточнять что не так. Отпишусь.

Спасибо за помощь. Карты активны.
Олег1964
 
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