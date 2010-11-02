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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Олег1964
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Prestol написав: Alfa_Bank написав:
5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.
Категорії з'явились, обрані.
Але помилка "Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше
" нікуди не зникла, і з'являється постійно. Тобто постійно просто натискати "ОК" - це офіційна позиція банку? Таке от рішення програмної проблеми?
А й дійсно, в банку "щось пішло не так".
Можливо щось змінилось і зараз потрібно 3 дні, а ось в грудні після відкриття карт і вибору категорій (помилку теж видавало) нараховулися стандартні пів відсотка горіхів. Відповідь представника - вибрати підвищені категорії і отримати по ним підвищені бонуси
можна лише з наступного місяця. В січні все почало працювати коректно і помилка зникла.
Можливо вам також доведеться чекати наступного місяця.
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Ivanhoe
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