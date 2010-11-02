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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6794679567966797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:56

  Prestol написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты.

А як Ви це зробили? Я щось ні в мобільному, ні в веб-додатку не бачу, ні як замовити додаткові картки до існуючих, ні як замовити валютні картки. :cry:

Тре йти пішки до відділення. Плюс сплатив по 50 гривень за кожну картку. :wink:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22

  Prestol написав:
  Alfa_Bank написав:5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.

Категорії з'явились, обрані.
Але помилка "Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше" нікуди не зникла, і з'являється постійно. Тобто постійно просто натискати "ОК" - це офіційна позиція банку? Таке от рішення програмної проблеми? :o
А й дійсно, в банку "щось пішло не так". 8)

Можливо щось змінилось і зараз потрібно 3 дні, а ось в грудні після відкриття карт і вибору категорій (помилку теж видавало) нараховулися стандартні пів відсотка горіхів. Відповідь представника - вибрати підвищені категорії і отримати по ним підвищені бонуси можна лише з наступного місяця. В січні все почало працювати коректно і помилка зникла.

Можливо вам також доведеться чекати наступного місяця.
Ivanhoe
 
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  #<1 ... 6794679567966797
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