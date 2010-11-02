Тре йти пішки до відділення. Плюс сплатив по 50 гривень за кожну картку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:56
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Можливо щось змінилось і зараз потрібно 3 дні, а ось в грудні після відкриття карт і вибору категорій (помилку теж видавало) нараховулися стандартні пів відсотка горіхів. Відповідь представника - вибрати підвищені категорії і отримати по ним підвищені бонуси можна лише з наступного місяця. В січні все почало працювати коректно і помилка зникла.
Можливо вам також доведеться чекати наступного місяця.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:51
Alfa_Bank
мне перевыпустили карты в пакете Платинум Блэк с правильным БИНом, после активации новых карт - старые не исчезли, а всё так же отображаются в МАБе... это нормально ?
не будет ли в связи с этим начислена какая-нибудь плата?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 15:00
velvet, добрый день. Дополнительная плата начислена не будет. Если желаете, старые карты можно аннулировать через КЦ и они больше не будут отображаться.
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