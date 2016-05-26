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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Олег1964
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Prestol написав: Alfa_Bank написав:
5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.
Категорії з'явились, обрані.
Але помилка "Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше
" нікуди не зникла, і з'являється постійно. Тобто постійно просто натискати "ОК" - це офіційна позиція банку? Таке от рішення програмної проблеми?
А й дійсно, в банку "щось пішло не так".
Можливо щось змінилось і зараз потрібно 3 дні, а ось в грудні після відкриття карт і вибору категорій (помилку теж видавало) нараховулися стандартні пів відсотка горіхів. Відповідь представника - вибрати підвищені категорії і отримати по ним підвищені бонуси
можна лише з наступного місяця. В січні все почало працювати коректно і помилка зникла.
Можливо вам також доведеться чекати наступного місяця.
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Ivanhoe
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:51
Alfa_Bank
мне перевыпустили карты в пакете Платинум Блэк с правильным БИНом, после активации новых карт - старые не исчезли, а всё так же отображаются в МАБе... это нормально ?
не будет ли в связи с этим начислена какая-нибудь плата?
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velvet
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Додано: Чет 21 лют, 2019 15:00
velvet написав:Alfa_Bank
мне перевыпустили карты в пакете Платинум Блэк с правильным БИНом, после активации новых карт - старые не исчезли, а всё так же отображаются в МАБе... это нормально ?
не будет ли в связи с этим начислена какая-нибудь плата?
velvet, добрый день. Дополнительная плата начислена не будет. Если желаете, старые карты можно аннулировать через КЦ и они больше не будут отображаться.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:39
Ivanhoe написав:
Можливо щось змінилось і зараз потрібно 3 дні, а ось в грудні після відкриття карт і вибору категорій (помилку теж видавало) нараховулися стандартні пів відсотка горіхів. Відповідь представника - вибрати підвищені категорії і отримати по ним підвищені бонуси
можна лише з наступного місяця. В січні все почало працювати коректно і помилка зникла.
Можливо вам також доведеться чекати наступного місяця.
Ну супербонуси працюють відносно чесно вже тепер, на третій день отримання карток. Відносно чесно - тому що недонараховує десь 10 бонусів на декількох тисячах, про що вже казали раніше. Банківська програма за мільони рахує гірше за калькулятор за пару гривень.
Помилка на місці. Все ще в них щось йде не так.
Чекаю поки зникне.
І ще одна зрада до купи - пуш-повідомлення не працюють
на айфоні!
В мобільному додатку банка увімкнені, в налаштуваннях смартфона теж. Але нічого не відбувається, коли гроші з картки зписуються. Та що в них за програмісти?!
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Prestol
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Додано: Чет 21 лют, 2019 18:00
Олег1964 написав:Alfa_Bank
, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?
а почему заблокировали?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 21 лют, 2019 18:07
proftpd66 написав: Олег1964 написав:Alfa_Bank
, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?
а почему заблокировали?
по закону
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curiousobro
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:01
Ребята подскажите сколько бонусов в Кешью клабе спишется для возврата покупки в 50грн.? Где посмотреть формулу списания?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:09
_PORT_UA написав:Ребята подскажите сколько бонусов в Кешью клабе спишется для возврата покупки в 50грн.? Где посмотреть формулу списания?
50*100/0.805
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