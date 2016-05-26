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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6794679567966797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:56

  Prestol написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты.

А як Ви це зробили? Я щось ні в мобільному, ні в веб-додатку не бачу, ні як замовити додаткові картки до існуючих, ні як замовити валютні картки. :cry:

Тре йти пішки до відділення. Плюс сплатив по 50 гривень за кожну картку. :wink:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22

  Prestol написав:
  Alfa_Bank написав:5. Можливість обрати підвищені категорії для нарахування бонусів стає доступною протягом 3х робочих днів з моменту підписання договору, а також, версія Андроїд на мобільному пристрої повинна бути 4.4 и вище. При виникненні такої помилки, натискайте "ОК" та обирайте категорії.

Категорії з'явились, обрані.
Але помилка "Щось пішло не так. Давай спробуємо пізніше" нікуди не зникла, і з'являється постійно. Тобто постійно просто натискати "ОК" - це офіційна позиція банку? Таке от рішення програмної проблеми? :o
А й дійсно, в банку "щось пішло не так". 8)

Можливо щось змінилось і зараз потрібно 3 дні, а ось в грудні після відкриття карт і вибору категорій (помилку теж видавало) нараховулися стандартні пів відсотка горіхів. Відповідь представника - вибрати підвищені категорії і отримати по ним підвищені бонуси можна лише з наступного місяця. В січні все почало працювати коректно і помилка зникла.

Можливо вам також доведеться чекати наступного місяця.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:51

Alfa_Bank
мне перевыпустили карты в пакете Платинум Блэк с правильным БИНом, после активации новых карт - старые не исчезли, а всё так же отображаются в МАБе... это нормально ?
не будет ли в связи с этим начислена какая-нибудь плата?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:00

  velvet написав:Alfa_Bank
мне перевыпустили карты в пакете Платинум Блэк с правильным БИНом, после активации новых карт - старые не исчезли, а всё так же отображаются в МАБе... это нормально ?
не будет ли в связи с этим начислена какая-нибудь плата?

velvet, добрый день. Дополнительная плата начислена не будет. Если желаете, старые карты можно аннулировать через КЦ и они больше не будут отображаться.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:39

  Ivanhoe написав:Можливо щось змінилось і зараз потрібно 3 дні, а ось в грудні після відкриття карт і вибору категорій (помилку теж видавало) нараховулися стандартні пів відсотка горіхів. Відповідь представника - вибрати підвищені категорії і отримати по ним підвищені бонуси можна лише з наступного місяця. В січні все почало працювати коректно і помилка зникла.

Можливо вам також доведеться чекати наступного місяця.


Ну супербонуси працюють відносно чесно вже тепер, на третій день отримання карток. Відносно чесно - тому що недонараховує десь 10 бонусів на декількох тисячах, про що вже казали раніше. Банківська програма за мільони рахує гірше за калькулятор за пару гривень. :cry:
Помилка на місці. Все ще в них щось йде не так. 8)
Чекаю поки зникне.

І ще одна зрада до купи - пуш-повідомлення не працюють на айфоні! :evil: В мобільному додатку банка увімкнені, в налаштуваннях смартфона теж. Але нічого не відбувається, коли гроші з картки зписуються. Та що в них за програмісти?!
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:00

  Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?


а почему заблокировали?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:07

  proftpd66 написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank, заказал и получил валютные карты. 12.02 пришло смс, что карты заблокированы для подтверждения регистрации счетов в Налоговой администрации. Сегодня уже 21.02. Как долго будут регистрироваться счета и когда можно будет начать пользоваться валютными картами?


а почему заблокировали?

по закону
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:01

Re: Альфа-Банк

Ребята подскажите сколько бонусов в Кешью клабе спишется для возврата покупки в 50грн.? Где посмотреть формулу списания?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:09

Re: Альфа-Банк

_PORT_UA написав:Ребята подскажите сколько бонусов в Кешью клабе спишется для возврата покупки в 50грн.? Где посмотреть формулу списания?
50*100/0.805
Aps
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