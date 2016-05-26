pharus написав:Если дату погашения Вы берете из ориентиров Альфы
Сек!! Речь же про РП (Расчетный Период). Он у Альфы всегда заканчивается в РД - Расчетная Дата (соответствует дате креддоговора)- это последний день РП. Дальше наступает +25дн - ПП (Платежный Период), в течение которого клиент должен погасить начисленную задолженность отображаемую в МАБе в РД после 21:00. Но если не хошь платить РКО, то нуна загасить текущую задолженность +1грн не позднее 17:00(есть вариант и 19:00) в РД. Нуна учитывать, шо в РД эта задолженность может быть пересчитана Алкой из-за проводки блокировок и штрафов (не дай бог). Кроме этого Адка до сих пор нагло снимает плату 0.01% за ПРОШЛЫЙ(не текущий!) РП задним числом -- отображая это снятие текущим оперднем после 21:00