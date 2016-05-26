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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6796679767986799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:38

Re: Альфа-Банк

  pharus написав:Если дату погашения Вы берете из ориентиров Альфы

Сек!!
Речь же про РП (Расчетный Период). Он у Альфы всегда заканчивается в РД - Расчетная Дата (соответствует дате креддоговора)- это последний день РП. Дальше наступает +25дн - ПП (Платежный Период), в течение которого клиент должен погасить начисленную задолженность отображаемую в МАБе в РД после 21:00.
Но если не хошь платить РКО, то нуна загасить текущую задолженность +1грн не позднее 17:00(есть вариант и 19:00) в РД. Нуна учитывать, шо в РД эта задолженность может быть пересчитана Алкой из-за проводки блокировок и штрафов (не дай бог). Кроме этого Адка до сих пор нагло снимает плату 0.01% за ПРОШЛЫЙ(не текущий!) РП задним числом -- отображая это снятие текущим оперднем после 21:00 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:42

Re: Альфа-Банк

  pharus написав:Судя по всему, РД у Вас 3 число


спасибо за подсказку, буду знать но ориентируюсь по этим датам.
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:46

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Сек!!
Речь же про РП (Расчетный Период). Он у Альфы всегда заканчивается в РД -

В мобильной версии
пишется
задолженность расчетного периода XXXX.XX грн
необходимо погасить до 25.02.2019

РД у меня 2го. т.е. ближайшее будет 2.03
Востаннє редагувалось anis в П'ят 22 лют, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:46

  anis написав:
  pharus написав:Судя по всему, РД у Вас 3 число


спасибо за подсказку, буду знать но ориентируюсь по этим датам.

Этаа, так вы ПП закрываете, а не РП :)
РД+25 = 2+25= 27, т.е. 27го фев. до 17:00 вы должны погасить все долги шобы не насчитали на них повышенные 40%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Этаа, так вы ПП закрываете, а не РП

в МАБ у альфы пишется именно РП
Задолженность расчетного периода
на текущую дату - ХХХХ,ХХ UAH

В общем я понял что 25го точно успею)))
anis
 
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