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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:22
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:58
Alfa_Bank, плиииз, просветите нас, до каких пор должен поступить внешний СЭП, что бы Альфа смогла его наверняка провести текущим оперднем по картсчету?
По какому регламенту сейчас Альфа обрабатывает такие СЭПы?
С каким лагом происходит сейчас синхронизация остатков по картсчету и карте при внешнем безналичном зачислении (СЭП)?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:01
нету четкого реглдамента на это ... саппорт вам ответит - что старайтесь делать заранее - згидно закона 3 дня и всё ....
я вам свои наблюдения написал ... оправка из аваля последним сэпом (платеж был создан после после 18.00 в ИБ аваля) прекрасно пришло в аллу и провелось тем же днем ... но гарантировать что всегда будет так вам никто не будет
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12
Re: Альфа-Банк
Вы Алке не подсказывайте
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:18
заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:25
Класс, а я вот с СЭПами давно уже не экспериментирую, полюбэ все делаю до 14:00
Заметил только, шо утренний до 7:00 СЭП по внутрибанку Алка может провести и типа в 10:20 и ближе к 12:00, иногда и после 15:00 залёты бывают
... делайте хоть что-нибудь!
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