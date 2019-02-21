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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6798679968006801>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:22

Re: Альфа-Банк

Prestol написав:
  clientage написав:це офіційна позиція банку, адназначна :P

А Ви не підкажете, як "без втрат" зняти валюту з валютної картки?
Открыть пакет "ультра".

Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
platan_av
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:58

Alfa_Bank, плиииз, просветите нас, до каких пор должен поступить внешний СЭП, что бы Альфа смогла его наверняка провести текущим оперднем по картсчету?
По какому регламенту сейчас Альфа обрабатывает такие СЭПы?
С каким лагом происходит сейчас синхронизация остатков по картсчету и карте при внешнем безналичном зачислении (СЭП)?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:01

  clientage написав:Alfa_Bank, плиииз, просветите нас, до каких пор должен поступить внешний СЭП, что бы Альфа смогла его наверняка провести текущим оперднем по картсчету?
По какому регламенту сейчас Альфа обрабатывает такие СЭПы?
С каким лагом происходит сейчас синхронизация остатков по картсчету и карте при внешнем безналичном зачислении (СЭП)?


нету четкого реглдамента на это ... саппорт вам ответит - что старайтесь делать заранее - згидно закона 3 дня и всё ....
я вам свои наблюдения написал ... оправка из аваля последним сэпом (платеж был создан после после 18.00 в ИБ аваля) прекрасно пришло в аллу и провелось тем же днем ... но гарантировать что всегда будет так вам никто не будет
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:нету четкого реглдамента на это

Вы Алке не подсказывайте :)
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:18

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:нету четкого реглдамента на это

Вы Алке не подсказывайте :)
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе :)


заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:25

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:нету четкого реглдамента на это

Вы Алке не подсказывайте :)
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе :)


заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем

Класс, а я вот с СЭПами давно уже не экспериментирую, полюбэ все делаю до 14:00
Заметил только, шо утренний до 7:00 СЭП по внутрибанку Алка может провести и типа в 10:20 и ближе к 12:00, иногда и после 15:00 залёты бывают :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:41

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:10-14-17 это регламент НА ВЫХОД из Аллы ... по входу Алла проводит он-лайном ... как вошло так и провела. Я из Аваля отправлял после 18.00 .. пришло и провелось тем же днем

Ага, т.е. до 19:00 или даже до 20:00 успели :)
а 10-14-17 это регламент (был) на расходно/приходные операции.
Другое дело, шо Алка всё чаще пытается отступить от него по приходным операциям


если вы переводите с дебетки по номеру счета через МАБ на погашение кредитки - да надо успеть до 17.00 ... если с другого банка - то 10-14-17 никакого отношения к проводке не имеет - главное чтоб этот банк отправил в тот же день ... алла принимает до последнего сэпа и проводит его тем же днем, понятно, что до последнего лучше не тянуть, то принцип что долждно войти в аллу до 17.00 тут неверен.


МБ написано что надо погасить до 15 числа вместо 25. Если через банкомат или касса то до 24 включительно в опер день
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:42

  clientage написав:
  anis написав:
  pharus написав:Судя по всему, РД у Вас 3 число


спасибо за подсказку, буду знать но ориентируюсь по этим датам.

Этаа, так вы ПП закрываете, а не РП :)
РД+25 = 2+25= 27, т.е. 27го фев. до 17:00 вы должны погасить все долги шобы не насчитали на них повышенные 40%


откуда инфа, что до 27? если до 25 надо

PS: это типо елси не успел, то чтобы через кассы весь лимит загасить. В принципе нормально!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:02

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите магазин Укрзолото попадает в категорию украшение и акссесуары в орехах?И если купить пакет для пробы, в приложении сразу будет видно в какую категорию попала покупка?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:17

  proftpd66 написав:
  clientage написав:Этаа, так вы ПП закрываете, а не РП :)
РД+25 = 2+25= 27, т.е. 27го фев. до 17:00 вы должны погасить все долги шобы не насчитали на них повышенные 40%


откуда инфа, что до 27? если до 25 надо
из многолетней практики, все формулы расчетов здесь уже давно выложены
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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