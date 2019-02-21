IMPRINTER написав:

clientage написав: IMPRINTER написав: 10-14-17 это регламент НА ВЫХОД из Аллы ... по входу Алла проводит он-лайном ... как вошло так и провела. Я из Аваля отправлял после 18.00 .. пришло и провелось тем же днем 10-14-17 это регламент НА ВЫХОД из Аллы ... по входу Алла проводит он-лайном ... как вошло так и провела. Я из Аваля отправлял после 18.00 .. пришло и провелось тем же днем

Ага, т.е. до 19:00 или даже до 20:00 успели

а 10-14-17 это регламент (был) на расходно/приходные операции.

Другое дело, шо Алка всё чаще пытается отступить от него по приходным операциям Ага, т.е. до 19:00 или даже до 20:00 успелиа 10-14-17 это регламент (был) на расходно/приходные операции.Другое дело, шо Алка всё чаще пытается отступить от него по приходным операциям

если вы переводите с дебетки по номеру счета через МАБ на погашение кредитки - да надо успеть до 17.00 ... если с другого банка - то 10-14-17 никакого отношения к проводке не имеет - главное чтоб этот банк отправил в тот же день ... алла принимает до последнего сэпа и проводит его тем же днем, понятно, что до последнего лучше не тянуть, то принцип что долждно войти в аллу до 17.00 тут неверен.