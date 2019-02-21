|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:22
Prestol написав: clientage написав:
це офіційна позиція банку, адназначна
А Ви не підкажете, як "без втрат" зняти валюту з валютної картки?
Открыть пакет "ультра".
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
-
platan_av
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 15.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:58
Alfa_Bank, плиииз, просветите нас, до каких пор должен поступить внешний СЭП, что бы Альфа смогла его наверняка провести текущим оперднем по картсчету?
По какому регламенту сейчас Альфа обрабатывает такие СЭПы?
С каким лагом происходит сейчас синхронизация остатков по картсчету и карте при внешнем безналичном зачислении (СЭП)?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27446
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2199 раз.
- Подякували: 3169 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:01
clientage написав:Alfa_Bank
, плиииз, просветите нас, до каких пор должен поступить внешний СЭП, что бы Альфа смогла его наверняка провести текущим оперднем по картсчету?
По какому регламенту сейчас Альфа обрабатывает такие СЭПы?
С каким лагом происходит сейчас синхронизация остатков по картсчету и карте при внешнем безналичном зачислении (СЭП)?
нету четкого реглдамента на это ... саппорт вам ответит - что старайтесь делать заранее - згидно закона 3 дня и всё ....
я вам свои наблюдения написал ... оправка из аваля последним сэпом (платеж был создан после после 18.00 в ИБ аваля) прекрасно пришло в аллу и провелось тем же днем ... но гарантировать что всегда будет так вам никто не будет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35711
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5671 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:12
IMPRINTER написав:
нету четкого реглдамента на это
Вы Алке не подсказывайте
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27446
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2199 раз.
- Подякували: 3169 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:18
clientage написав: IMPRINTER написав:
нету четкого реглдамента на это
Вы Алке не подсказывайте
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе
заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35711
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5671 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:25
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
нету четкого реглдамента на это
Вы Алке не подсказывайте
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе
заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем
Класс, а я вот с СЭПами давно уже не экспериментирую, полюбэ все делаю до 14:00
Заметил только, шо утренний до 7:00 СЭП по внутрибанку Алка может провести и типа в 10:20 и ближе к 12:00, иногда и после 15:00 залёты бывают
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27446
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2199 раз.
- Подякували: 3169 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:41
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
10-14-17 это регламент НА ВЫХОД из Аллы ... по входу Алла проводит он-лайном ... как вошло так и провела. Я из Аваля отправлял после 18.00 .. пришло и провелось тем же днем
Ага, т.е. до 19:00 или даже до 20:00 успели
а 10-14-17 это регламент (был) на расходно/приходные операции.
Другое дело, шо Алка всё чаще пытается отступить от него по приходным операциям
если вы переводите с дебетки по номеру счета через МАБ на погашение кредитки - да надо успеть до 17.00 ... если с другого банка - то 10-14-17 никакого отношения к проводке не имеет - главное чтоб этот банк отправил в тот же день ... алла принимает до последнего сэпа и проводит его тем же днем, понятно, что до последнего лучше не тянуть, то принцип что долждно войти в аллу до 17.00 тут неверен.
МБ написано что надо погасить до 15 числа вместо 25. Если через банкомат или касса то до 24 включительно в опер день
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:42
clientage написав: anis написав: pharus написав:
Судя по всему, РД у Вас 3 число
2е
спасибо за подсказку, буду знать но ориентируюсь по этим датам.
Этаа, так вы ПП закрываете, а не РП
РД+25 = 2+25= 27, т.е. 27го фев. до 17:00 вы должны погасить все долги шобы не насчитали на них повышенные 40%
откуда инфа, что до 27? если до 25 надо
PS: это типо елси не успел, то чтобы через кассы весь лимит загасить. В принципе нормально!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:02
Коллеги, подскажите магазин Укрзолото попадает в категорию украшение и акссесуары в орехах?И если купить пакет для пробы, в приложении сразу будет видно в какую категорию попала покупка?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:17
proftpd66 написав: clientage написав:
Этаа, так вы ПП закрываете, а не РП
РД+25 = 2+25= 27, т.е. 27го фев. до 17:00 вы должны погасить все долги шобы не насчитали на них повышенные 40%
откуда инфа, что до 27? если до 25 надо
из многолетней практики, все формулы расчетов здесь уже давно выложены
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
-
pharus
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 2113 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15894
|2259602
|
|
|33987
|4185295
|
|
|11684
|1697083
|
П'ят 22 лют, 2019 15:03
klug
|