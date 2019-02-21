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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6798679968006801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:29

  clientage написав:Alfa_Bank, плиииз, просветите нас, до каких пор должен поступить внешний СЭП, что бы Альфа смогла его наверняка провести текущим оперднем по картсчету?
По какому регламенту сейчас Альфа обрабатывает такие СЭПы?
С каким лагом происходит сейчас синхронизация остатков по картсчету и карте при внешнем безналичном зачислении (СЭП)?

clientage, добрый день. Если в банк поступает платеж по корректным реквизитам, он зачисляется на счет на протяжении получаса (максимум 1 час на зачисление и обновление баланса). По временным рамкам уточню, ранее зачисляли платежи с 9 до 18:00. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:36

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Вы Алке не подсказывайте :)
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе :)


заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем

Класс, а я вот с СЭПами давно уже не экспериментирую, полюбэ все делаю до 14:00
Заметил только, шо утренний до 7:00 СЭП по внутрибанку Алка может провести и типа в 10:20 и ближе к 12:00, иногда и после 15:00 залёты бывают :mrgreen:

и очень правильно делаете, что до 14:00 отправляете. Вот буквально сегодня 2 СЭПа с Мони на Аллу и Тасю, отправленные с интервалом в минуту чуть раньше полудня, зашли по назначению с интервалом в час - у Таси уже в 13:00 были деньги, а Алка уже после 14 зачислила (спасибо, что не после 15, как бывало "по регламенту" пару лет назад)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:50

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank может владеете информацией, когда физиковский СЭП будет уходить напрямую с клиентского счета, а не через транзитник?
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:56

  Seva написав:Alfa_Bank может владеете информацией, когда физиковский СЭП будет уходить напрямую с клиентского счета, а не через транзитник?

Seva, добрый день. Буду уточнять. Но, скорее всего, уже с понедельника отпишусь.
Alfa_Bank
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