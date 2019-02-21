|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:29
clientage написав:Alfa_Bank
, плиииз, просветите нас, до каких пор должен поступить внешний СЭП, что бы Альфа смогла его наверняка провести текущим оперднем по картсчету?
По какому регламенту сейчас Альфа обрабатывает такие СЭПы?
С каким лагом происходит сейчас синхронизация остатков по картсчету и карте при внешнем безналичном зачислении (СЭП)?
clientage, добрый день. Если в банк поступает платеж по корректным реквизитам, он зачисляется на счет на протяжении получаса (максимум 1 час на зачисление и обновление баланса). По временным рамкам уточню, ранее зачисляли платежи с 9 до 18:00. Отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5713
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:36
clientage написав: IMPRINTER написав: clientage написав:
Вы Алке не подсказывайте
Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе
заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем
Класс, а я вот с СЭПами давно уже не экспериментирую, полюбэ все делаю до 14:00
Заметил только, шо утренний до 7:00 СЭП по внутрибанку Алка может провести и типа в 10:20 и ближе к 12:00, иногда и после 15:00 залёты бывают
и очень правильно делаете, что до 14:00 отправляете. Вот буквально сегодня 2 СЭПа с Мони на Аллу и Тасю, отправленные с интервалом в минуту чуть раньше полудня, зашли по назначению с интервалом в час - у Таси уже в 13:00 были деньги, а Алка уже после 14 зачислила (спасибо, что не после 15, как бывало "по регламенту" пару лет назад)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
-
pharus
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 2113 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:06
Приглашаем всех участников форума (кто еще не проголосовал)принять участие в "Народном рейтинге кредитных карт" и выбрать две лучших кредитных карты:Народный рейтинг кредитных карт
Нам интересно ваше мнение!
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:50
Alfa_Bank может владеете информацией, когда физиковский СЭП будет уходить напрямую с клиентского счета, а не через транзитник?
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:56
Seva написав:
Alfa_Bank может владеете информацией, когда физиковский СЭП будет уходить напрямую с клиентского счета, а не через транзитник?
Seva, добрый день. Буду уточнять. Но, скорее всего, уже с понедельника отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5713
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33989
|4185408
|
П'ят 22 лют, 2019 16:33
pharus
|
|11685
|1697256
|
П'ят 22 лют, 2019 16:31
reef
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15894
|2259650
|
|