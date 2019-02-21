clientage написав:Alfa_Bank, плиииз, просветите нас, до каких пор должен поступить внешний СЭП, что бы Альфа смогла его наверняка провести текущим оперднем по картсчету? По какому регламенту сейчас Альфа обрабатывает такие СЭПы? С каким лагом происходит сейчас синхронизация остатков по картсчету и карте при внешнем безналичном зачислении (СЭП)?
clientage, добрый день. Если в банк поступает платеж по корректным реквизитам, он зачисляется на счет на протяжении получаса (максимум 1 час на зачисление и обновление баланса). По временным рамкам уточню, ранее зачисляли платежи с 9 до 18:00. Отпишусь.
clientage написав:Вы Алке не подсказывайте Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе
заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем
Класс, а я вот с СЭПами давно уже не экспериментирую, полюбэ все делаю до 14:00 Заметил только, шо утренний до 7:00 СЭП по внутрибанку Алка может провести и типа в 10:20 и ближе к 12:00, иногда и после 15:00 залёты бывают
и очень правильно делаете, что до 14:00 отправляете. Вот буквально сегодня 2 СЭПа с Мони на Аллу и Тасю, отправленные с интервалом в минуту чуть раньше полудня, зашли по назначению с интервалом в час - у Таси уже в 13:00 были деньги, а Алка уже после 14 зачислила (спасибо, что не после 15, как бывало "по регламенту" пару лет назад)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Альфа-Банк Україна проводить акцію для своїх вкладників – «Мрія в подарунок». Її учасником може стати кожен, хто в період з 18 лютого по 27 червня 2019 року розмістить депозит «Розумний» терміном на 3 місяці. Оформлений внесок – це автоматичний квиток до розіграшу одного з чотирьох сертифікатів на суму 50 000 грн кожен.
Prestol написав:А Ви не підкажете, як "без втрат" зняти валюту з валютної картки?
Так в в ультре дают одну валютную карту (или в дол. или в евро) а в комфорте только гивневая бесплатная.
Так я можу й заплатити за випуск валютної, не зубожію. Мене цікавить, як перевести в готівку валюту з валютної картки без втрат. От в касі банку скільки відсотків здеруть? 1.5% + 0.8$/€? Це ж грабіж! 15.8$/€ (~430 грн) з кожної 1000$/€!