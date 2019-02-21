Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:36

clientage написав: IMPRINTER написав: clientage написав: Вы Алке не подсказывайте

Пусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе Вы Алке не подсказывайтеПусть хотя бы озвучит когда опердень закрывается на вход: в 17:00, 19:00, мож в 20:00 когда у них пересменка в МАБе



заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем заходило после 19 точно и точно проводилось тем же днем

Класс, а я вот с СЭПами давно уже не экспериментирую, полюбэ все делаю до 14:00

Заметил только, шо утренний до 7:00 СЭП по внутрибанку Алка может провести и типа в 10:20 и ближе к 12:00, иногда и после 15:00 залёты бывают Класс, а я вот с СЭПами давно уже не экспериментирую, полюбэ все делаю до 14:00Заметил только, шо утренний до 7:00 СЭП по внутрибанку Алка может провести и типа в 10:20 и ближе к 12:00, иногда и после 15:00 залёты бывают

и очень правильно делаете, что до 14:00 отправляете. Вот буквально сегодня 2 СЭПа с Мони на Аллу и Тасю, отправленные с интервалом в минуту чуть раньше полудня, зашли по назначению с интервалом в час - у Таси уже в 13:00 были деньги, а Алка уже после 14 зачислила (спасибо, что не после 15, как бывало "по регламенту" пару лет назад)