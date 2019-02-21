Prestol написав:
Так я можу й заплатити за випуск валютної, не зубожію.
Мене цікавить, як перевести в готівку валюту з валютної картки без втрат.
От в касі банку скільки відсотків здеруть?
1.5% + 0.8$/€?
Це ж грабіж! 15.8$/€ (~430 грн) з кожної 1000$/€!
Эт вы так Пакетный тариф изучили?
у касі 2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі,
кожна наступна операція - 1,5% + 20 грн. (0,80 usd, 0,80 евро)
Но в то же время: зняття депозитів - Не тарифікується. Т.е. отлежались на Сбере 14 дн и снятие нашару.
Ну и в АТМ, которые валюту выдают(пока ток зарубежные, но ждемс возврата таких и у нас) -- тож нашару в пределах лимита... до 90Кгрн эквив. в мес