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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6799680068016802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:54

  Prestol написав:
  demichh написав:
  Prestol написав:А Ви не підкажете, як "без втрат" зняти валюту з валютної картки?

Так в в ультре дают одну валютную карту (или в дол. или в евро) а в комфорте только гивневая бесплатная.

Так я можу й заплатити за випуск валютної, не зубожію. :)
Мене цікавить, як перевести в готівку валюту з валютної картки без втрат.
От в касі банку скільки відсотків здеруть?
1.5% + 0.8$/€?
Це ж грабіж! 15.8$/€ (~430 грн) з кожної 1000$/€! :cry:

Эт вы так Пакетный тариф изучили?
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... .02.19.pdf
у касі 2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі,
кожна наступна операція - 1,5% + 20 грн. (0,80 usd, 0,80 евро)
Но в то же время: зняття депозитів - Не тарифікується. Т.е. отлежались на Сбере 14 дн и снятие нашару.
Ну и в АТМ, которые валюту выдают(пока ток зарубежные, но ждемс возврата таких и у нас) -- тож нашару в пределах лимита... до 90Кгрн эквив. в мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:00

  clientage написав:у касі 2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі,
Но в то же время: зняття депозитів - Не тарифікується. Т.е. отлежались на Сбере 14 дн и снятие нашару.

О! Якщо це практична інформація, то годиться. Можна брать! :)
Prestol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:02

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Ну и в АТМ, которые валюту выдают(пока ток зарубежные, но ждемс возврата таких и у нас) -- тож нашару в пределах лимита... до 90Кгрн эквив. в мес


это достоверная информация -снятие налички с евровых карт альфы в банкоматах за рубежом без комиссии?
Бекас
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