Prestol написав:А Ви не підкажете, як "без втрат" зняти валюту з валютної картки?
Так в в ультре дают одну валютную карту (или в дол. или в евро) а в комфорте только гивневая бесплатная.
Так я можу й заплатити за випуск валютної, не зубожію. Мене цікавить, як перевести в готівку валюту з валютної картки без втрат. От в касі банку скільки відсотків здеруть? 1.5% + 0.8$/€? Це ж грабіж! 15.8$/€ (~430 грн) з кожної 1000$/€!
Эт вы так Пакетный тариф изучили? https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... .02.19.pdf у касі 2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі, кожна наступна операція - 1,5% + 20 грн. (0,80 usd, 0,80 евро) Но в то же время: зняття депозитів - Не тарифікується. Т.е. отлежались на Сбере 14 дн и снятие нашару. Ну и в АТМ, которые валюту выдают(пока ток зарубежные, но ждемс возврата таких и у нас) -- тож нашару в пределах лимита... до 90Кгрн эквив. в мес