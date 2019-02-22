Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:54
Prestol написав: demichh написав: Prestol написав:
А Ви не підкажете, як "без втрат" зняти валюту з валютної картки?
Так в в ультре дают одну валютную карту (или в дол. или в евро) а в комфорте только гивневая бесплатная.
Так я можу й заплатити за випуск валютної, не зубожію.
Мене цікавить, як перевести в готівку валюту з валютної картки без втрат.
От в касі банку скільки відсотків здеруть?
1.5% + 0.8$/€?
Це ж грабіж! 15.8$/€ (~430 грн) з кожної 1000$/€!
Эт вы так Пакетный тариф изучили?
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... .02.19.pdf
у касі 2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі,
кожна наступна операція - 1,5% + 20 грн. (0,80 usd, 0,80 евро)
Но в то же время: зняття депозитів - Не тарифікується. Т.е. отлежались на Сбере 14 дн и снятие нашару.
Ну и в АТМ, которые валюту выдают(пока ток зарубежные, но ждемс возврата таких и у нас) -- тож нашару в пределах лимита... до 90Кгрн эквив. в мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:00
clientage написав:
у касі 2 рази на місяць - Не тарифікується без обмеження по сумі,
Но в то же время: зняття депозитів - Не тарифікується. Т.е. отлежались на Сбере 14 дн и снятие нашару.
О! Якщо це практична інформація, то годиться. Можна брать!
Prestol
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:02
clientage написав:
Ну и в АТМ, которые валюту выдают(пока ток зарубежные, но ждемс возврата таких и у нас) -- тож нашару в пределах лимита... до 90Кгрн эквив. в мес
это достоверная информация -снятие налички с евровых карт альфы в банкоматах за рубежом без комиссии?
Бекас
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:17
Бекас написав: clientage написав:
Ну и в АТМ, которые валюту выдают(пока ток зарубежные, но ждемс возврата таких и у нас) -- тож нашару в пределах лимита... до 90Кгрн эквив. в мес
это достоверная информация -снятие налички с евровых карт альфы в банкоматах за рубежом без комиссии?
Я не снимал именно с Алкиных карт. Но за рубежом часто есть комисс самого АТМ за обнал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:40
clientage написав:
Я не снимал именно с Алкиных карт.
Тю! То це все Ваші теорії...
Prestol
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:02
Prestol написав: clientage написав:
Я не снимал именно с Алкиных карт.
Тю! То це все Ваші теорії...
Тю-тю, я снимаю валюту в Алкиных кассах
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:34
Бекас написав: clientage написав:
Ну и в АТМ, которые валюту выдают(пока ток зарубежные, но ждемс возврата таких и у нас) -- тож нашару в пределах лимита... до 90Кгрн эквив. в мес
это достоверная информация -снятие налички с евровых карт альфы в банкоматах за рубежом без комиссии?
без комиссии Альфы, но при этом возможна комиссия банка владеющего банкоматом...
например в Италии при снятии в банкоматах Уникредит (владеет 9,9% акций люксембургского холдинга которому принадлежит Альфа) с вас снимут 3 евро комиссии за операцию...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:39
Cler написав:
с вас снимут 3 евро комиссии за операцию...
Эт побожески ещё, у меня в Грузии в аэропорту ещё до войны удержали $10 при снятии $50. Побаловаться решил
А вот в Белоруси мона на АЗС выбирать какой валютой расчитываться БЕЗ конвертации, т.е. мона для долларовой карты получить счет в долларах, т.е. БЕЗ конвертации в местную валюту.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:45
clientage написав: Cler написав:
с вас снимут 3 евро комиссии за операцию...
Эт побожески ещё...
тут больше интересен не размер комиссии, а её факт в банкомате владельца Альфы, при этом в соседнем банкомате входящим в группу BNP Paribas с карты Альфы выдают без комиссии...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:51
Cler написав: clientage написав: Cler написав:
с вас снимут 3 евро комиссии за операцию...
Эт побожески ещё...
тут больше интересен не размер комиссии, а её факт в банкомате владельца Альфы, при этом в соседнем банкомате входящим в группу BNP Paribas с карты Альфы выдают без комиссии...
Ооо, согласен, это наглость от Уникредита... или недальновидность от Парибаса
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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