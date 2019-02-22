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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6800680168026803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 959
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:51

  Cler написав:
  clientage написав:
  Cler написав:с вас снимут 3 евро комиссии за операцию...

Эт побожески ещё...

тут больше интересен не размер комиссии, а её факт в банкомате владельца Альфы, при этом в соседнем банкомате входящим в группу BNP Paribas с карты Альфы выдают без комиссии...

Ооо, согласен, это наглость от Уникредита... или недальновидность от Парибаса :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53

мошеничество

clientageК сожалению банк не принял никаких мер. До сих пор с этого телефона звонят и рассылают смс. У меня сняли все деньги с карты. данные у мошенников почти все есть. Служба безопасности банка работает плохо. Наверняка есть утечка базы данных клиентов. Альфа банк не реагирует на наши обращения. Сразу после взлома позвонила на горячую линию и просила отменить операцию. Не помогли. Предоставила все номера и смс по данном вопросу. До сих пор номера телефона действующие. Сделайте хоть что нибудь.
liza20072007
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