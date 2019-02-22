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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:51
Cler написав: clientage написав: Cler написав:
с вас снимут 3 евро комиссии за операцию...
Эт побожески ещё...
тут больше интересен не размер комиссии, а её факт в банкомате владельца Альфы, при этом в соседнем банкомате входящим в группу BNP Paribas с карты Альфы выдают без комиссии...
Ооо, согласен, это наглость от Уникредита... или недальновидность от Парибаса
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53
clientageК сожалению банк не принял никаких мер. До сих пор с этого телефона звонят и рассылают смс. У меня сняли все деньги с карты. данные у мошенников почти все есть. Служба безопасности банка работает плохо. Наверняка есть утечка базы данных клиентов. Альфа банк не реагирует на наши обращения. Сразу после взлома позвонила на горячую линию и просила отменить операцию. Не помогли. Предоставила все номера и смс по данном вопросу. До сих пор номера телефона действующие. Сделайте хоть что нибудь.
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Esq
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