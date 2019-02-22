Ооо, согласен, это наглость от Уникредита... или недальновидность от Парибаса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:51
Ооо, согласен, это наглость от Уникредита... или недальновидность от Парибаса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53
мошеничество
clientageК сожалению банк не принял никаких мер. До сих пор с этого телефона звонят и рассылают смс. У меня сняли все деньги с карты. данные у мошенников почти все есть. Служба безопасности банка работает плохо. Наверняка есть утечка базы данных клиентов. Альфа банк не реагирует на наши обращения. Сразу после взлома позвонила на горячую линию и просила отменить операцию. Не помогли. Предоставила все номера и смс по данном вопросу. До сих пор номера телефона действующие. Сделайте хоть что нибудь.
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:54
Re: Альфа-Банк
Колекціоную трабли мобільного додатку:
1. Помилка «Щось пішло не так» при перегляді супербонусів.
2. Не працюють push-повідомленя.
3. При спробі скористатись чатом «Підтримка» додаток закривається.
Вони ще єхідненько шлють смс-ки «Відкрийте для себе ЧАТ для отримання якісної консультації...». Знущаються!
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:59
1. будет появляться, пока у вас не появится хистори по обмену орехов. Быро чонить поменяйте
2. попробуйте переподключиться в мабиле еще раз. Пуши не срабатывают если отсутствует/неустойчив инет, в этом случ. приходит СМСка или Вайберуха, нашару. Однако хистори всех сообщений в смарте ведется корректно. Ну и пуши приходят тока на тот смарт, с которого их то и включали
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:24
Re: Альфа-Банк
У кого есть две кредитки Эко-маркет? Интересует как вторая карта участвует в программе лояльности? Появляется в том же аккаунте? Бонусная соточка начисляется? Надо самому её туда всовывать или за месяц добавят сами?
Размер имеет значение.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:25
интересно тут речь об алле?
очень похоже что это про аллу
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:29
Уже дето обсуждалось, тож была мысль, шо про Алку примерно полугодовой давности
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:29
clientage
ну по всем признакам это алла ... переключатель смс/пуш и т.п.
вы же помните как алла начала бесчинствовать - лочить акки тупо без объяснения причин - мошенники грезились на каждом углу ... типа приняли меры )
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:44
IMPRINTER
А там по вашей ссылке CVV код- это номер отделения
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:52
мошенники и не такое могут придумать, а кто-то может поверить...
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