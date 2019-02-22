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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6801680268036804>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
266
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:51

  Cler написав:
  clientage написав:
  Cler написав:с вас снимут 3 евро комиссии за операцию...

Эт побожески ещё...

тут больше интересен не размер комиссии, а её факт в банкомате владельца Альфы, при этом в соседнем банкомате входящим в группу BNP Paribas с карты Альфы выдают без комиссии...

Ооо, согласен, это наглость от Уникредита... или недальновидность от Парибаса :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53

мошеничество

clientageК сожалению банк не принял никаких мер. До сих пор с этого телефона звонят и рассылают смс. У меня сняли все деньги с карты. данные у мошенников почти все есть. Служба безопасности банка работает плохо. Наверняка есть утечка базы данных клиентов. Альфа банк не реагирует на наши обращения. Сразу после взлома позвонила на горячую линию и просила отменить операцию. Не помогли. Предоставила все номера и смс по данном вопросу. До сих пор номера телефона действующие. Сделайте хоть что нибудь.
liza20072007
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:54

Re: Альфа-Банк

Колекціоную трабли мобільного додатку:
1. Помилка «Щось пішло не так» при перегляді супербонусів.
2. Не працюють push-повідомленя.
3. При спробі скористатись чатом «Підтримка» додаток закривається.

Вони ще єхідненько шлють смс-ки «Відкрийте для себе ЧАТ для отримання якісної консультації...». Знущаються! :evil:
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:59

  Prestol написав:Колекціоную трабли мобільного додатку:
1. Помилка «Щось пішло не так» при перегляді супербонусів.
2. Не працюють push-повідомленя.
3. При спробі скористатись чатом «Підтримка» додаток закривається.

Вони ще єхідненько шлють смс-ки «Відкрийте для себе ЧАТ для отримання якісної консультації...». Знущаються! :evil:

1. будет появляться, пока у вас не появится хистори по обмену орехов. Быро чонить поменяйте :)
2. попробуйте переподключиться в мабиле еще раз. Пуши не срабатывают если отсутствует/неустойчив инет, в этом случ. приходит СМСка или Вайберуха, нашару. Однако хистори всех сообщений в смарте ведется корректно. Ну и пуши приходят тока на тот смарт, с которого их то и включали :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:24

Re: Альфа-Банк

У кого есть две кредитки Эко-маркет? Интересует как вторая карта участвует в программе лояльности? Появляется в том же аккаунте? Бонусная соточка начисляется? Надо самому её туда всовывать или за месяц добавят сами?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:25

  liza20072007 написав:clientageК сожалению банк не принял никаких мер. До сих пор с этого телефона звонят и рассылают смс. У меня сняли все деньги с карты. данные у мошенников почти все есть. Служба безопасности банка работает плохо. Наверняка есть утечка базы данных клиентов. Альфа банк не реагирует на наши обращения. Сразу после взлома позвонила на горячую линию и просила отменить операцию. Не помогли. Предоставила все номера и смс по данном вопросу. До сих пор номера телефона действующие. Сделайте хоть что нибудь.


интересно тут речь об алле?
очень похоже что это про аллу

https://habr.com/ru/post/441104/
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:29

  IMPRINTER написав:интересно тут речь об алле?
очень похоже что это про аллу

https://habr.com/ru/post/441104/

Уже дето обсуждалось, тож была мысль, шо про Алку примерно полугодовой давности
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:29

clientage

ну по всем признакам это алла ... переключатель смс/пуш и т.п.
вы же помните как алла начала бесчинствовать - лочить акки тупо без объяснения причин - мошенники грезились на каждом углу ... типа приняли меры )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:44

IMPRINTER

А там по вашей ссылке CVV код- это номер отделения :shock: :shock: :shock:
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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  VLADPn написав:IMPRINTER

А там по вашей ссылке CVV код- это номер отделения :shock: :shock: :shock:

мошенники и не такое могут придумать, а кто-то может поверить...
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velvet
 
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