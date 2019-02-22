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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6801680268036804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 960
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
150
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
266
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
182
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:03

  VLADPn написав:IMPRINTER

А там по вашей ссылке CVV код- это номер отделения :shock: :shock: :shock:


полистайте вниз там есть еще интересная статья )

Зображення
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IMPRINTER
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  #<1 ... 6801680268036804
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