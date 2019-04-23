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Альфа-Банк
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Додано: Сер 24 кві, 2019 13:21
Скажите, а никто сегодня СЭП из Аллы на А-банк не отправлял случайно?
Сделал в 7 утра (чтобы потом не забыть), уже 14:20, денег еще нет.
Да, помню, что в А-банке на распредсчет идет, но все же... Раньше как-то быстрей заходило.
Жду еще часок и начинаю волноваться.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 13:30
@Alfa_Bank , разъясните, пожалуйста, актуальные условия по пакету Platinum Black. Ранее в тарифах появилась годовая плата за обслуживание (200 грн.) вместе с оговоркой о неприменении этой платы к старым клиентам. В частности, по ранее оформленным пакетам плата не предусматривалась, в том числе в случае перевыпуска карты.
Сейчас же оговорка данная оговорка исчезла из условий пакета. Возникает два вопроса: (1) будет ли в очередную годовщину пользования "старым" пакетом списана плата? (2) повлечет ли перевыпуск первой карты в гривне и/или другой карты в этом пакете по инициативе клиента списание платы?
Востаннє редагувалось flawyer
в Сер 24 кві, 2019 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 13:57
anis написав:
Не денег снять не музыку послушать, когда драйвера на звук установят?
anis, добрый день. Банкомат перезагружался. Сейчас сообщили, что уже работает.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:01
flawyer написав:
@Alfa_Bank , разъясните, пожалуйста, актуальные условия по пакету Platinum Black
. Ранее в тарифах появилась годовая плата за обслуживание (200 грн.) вместе с оговоркой о неприменении этой платы к старым клиентам. В частности, по ранее оформленным пакетам плата не предусматривалась, в том числе в случае перевыпуска карты.
Сейчас же оговорка данная оговорка исчезла из условий пакета. Возникает два вопроса: (1) будет ли в очередную годовщину пользования "старым" пакетом списана плата? (2) повлечет ли перевыпуск первой карты в гривне и/или другой карты в этом пакете по инициативе клиента списание платы?
flawye, добрый день. Годовое РКО применяется для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black, а так же при смене ПУ на ПУ Platinum Black с 12.11.18.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:09
Искатель написав:
Скажите, а никто сегодня СЭП из Аллы на А-банк не отправлял случайно?
Сделал в 7 утра (чтобы потом не забыть), уже 14:20, денег еще нет.
Да, помню, что в А-банке на распредсчет идет, но все же... Раньше как-то быстрей заходило.
Жду еще часок и начинаю волноваться.
Да я вот тоже заметил за Альфой прикол, шо если отправить СЭПы до 8:00, то они часто куда-то пропадают и... всплывают типа как 14-часовые, т.е. раньше 15:30 их ни у кого ждать не приходится
Похоже, шо их руцями допроводят
ПС. Кстати, горячо любимая Alfa_Bank
, вот раньше у Альфы был в МАБе РП (Регулярный Платёж). У него был СВОЙ регламент, типа 8-12-16, причем если платеж не мог уйти в 8:00, то автоматом делалась попытка в 12 и 16 и на сл. день, но мона было и принудительно его пристрелить... Такой РП можно было инициировать минимум за день до старта. Оч. удобная штука была вот именно для "шобы не забыть", правда чуток кривовато работала отмена
И де она щас, када появится опять, будет ли в апликухе?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:41
clientage написав: Искатель написав:
Скажите, а никто сегодня СЭП из Аллы на А-банк не отправлял случайно?
Сделал в 7 утра (чтобы потом не забыть), уже 14:20, денег еще нет.
Да, помню, что в А-банке на распредсчет идет, но все же... Раньше как-то быстрей заходило.
Жду еще часок и начинаю волноваться.
Да я вот тоже заметил за Альфой прикол, шо если отправить СЭПы до 8:00, то они часто куда-то пропадают и... всплывают типа как 14-часовые, т.е. раньше 15:30 их ни у кого ждать не приходится
Похоже, шо их руцями допроводят
ПС. Кстати, горячо любимая Alfa_Bank
, вот раньше у Альфы был в МАБе РП (Регулярный Платёж). У него был СВОЙ регламент, типа 8-12-16, причем если платеж не мог уйти в 8:00, то автоматом делалась попытка в 12 и 16 и на сл. день, но мона было и принудительно его пристрелить... Такой РП можно было инициировать минимум за день до старта. Оч. удобная штука была вот именно для "шобы не забыть", правда чуток кривовато работала отмена
И де она щас, када появится опять, будет ли в апликухе?
clientage, было принято решение прекратить предоставление данной услуги. Планируют ли добавить что-то подобное, узнаю, отпишусь.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:43
clientage написав:
Да я вот тоже заметил за Альфой прикол, шо если отправить СЭПы до 8:00, то они часто куда-то пропадают и... всплывают типа как 14-часовые, т.е. раньше 15:30 их ни у кого ждать не приходится Похоже, шо их руцями допроводят
Искатель написав:
Скажите, а никто сегодня СЭП из Аллы на А-банк не отправлял случайно?
Сделал в 7 утра (чтобы потом не забыть), уже 14:20, денег еще нет.
Да, помню, что в А-банке на распредсчет идет, но все же... Раньше как-то быстрей заходило.
Жду еще часок и начинаю волноваться.
Уважаемая AlfaBank, прокомментируете выделенное жирным?
Я очень хочу узнать, когда физически (по времени) ушли мои деньги из банка. Думаю, это будет интересно не только мне.
P.S. И ушли ли они вообще.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 15:05
Alfa_Bank чому я не можу переглянути історію операцій в мобільному додатку за лютий? Тобто взагалі, більше ніж 30 днів не можна. Як тепер довести, що банк самовільно увімкнув отримання смс замість пушів?
Причому воно навіть за сьогодні не відображається. Фу.
Не можна бути настількі дріб'язковими..
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Додано: Сер 24 кві, 2019 15:18
Искатель написав: clientage написав:
Да я вот тоже заметил за Альфой прикол, шо если отправить СЭПы до 8:00, то они часто куда-то пропадают и... всплывают типа как 14-часовые, т.е. раньше 15:30 их ни у кого ждать не приходится Похоже, шо их руцями допроводят
Искатель написав:
Скажите, а никто сегодня СЭП из Аллы на А-банк не отправлял случайно?
Сделал в 7 утра (чтобы потом не забыть), уже 14:20, денег еще нет.
Да, помню, что в А-банке на распредсчет идет, но все же... Раньше как-то быстрей заходило.
Жду еще часок и начинаю волноваться.
Уважаемая AlfaBank, прокомментируете выделенное жирным?
Я очень хочу узнать, когда физически (по времени) ушли мои деньги из банка. Думаю, это будет интересно не только мне.
P.S. И ушли ли они вообще.
Подібна ситуація. Також по 7 год туда ж відправив. Нема. В квитанції показує дата зарахування 25.04.
Вчора зранку тестував, відправив - 12 зарахували.
П.С. Зайшли 16:20
Востаннє редагувалось Ой+
в Сер 24 кві, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 15:23
Поднял на уши А-банк параллельно. Оказывается, сумма упала на транзитный счет еще до 12:00. А зачислили на карту только в 16:20 (подозреваю, после того, как начал их теребить).
Так что к Альфа-банку никаких претензий.
Хотя... для расширения кругозора было бы интересно узнать, когда отправили.
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