Додано: Сер 24 кві, 2019 14:09

Искатель написав: Скажите, а никто сегодня СЭП из Аллы на А-банк не отправлял случайно?



Сделал в 7 утра (чтобы потом не забыть), уже 14:20, денег еще нет.

Да, помню, что в А-банке на распредсчет идет, но все же... Раньше как-то быстрей заходило.

Жду еще часок и начинаю волноваться. Скажите, а никто сегодня СЭП из Аллы на А-банк не отправлял случайно?Сделал в 7 утра (чтобы потом не забыть), уже 14:20, денег еще нет.Да, помню, что в А-банке на распредсчет идет, но все же... Раньше как-то быстрей заходило.Жду еще часок и начинаю волноваться.

Да я вот тоже заметил за Альфой прикол, шо если отправить СЭПы до 8:00, то они часто куда-то пропадают и... всплывают типа как 14-часовые, т.е. раньше 15:30 их ни у кого ждать не приходитсяПохоже, шо их руцями допроводятПС. Кстати, горячо любимая, вот раньше у Альфы был в МАБе РП (Регулярный Платёж). У него был СВОЙ регламент, типа 8-12-16, причем если платеж не мог уйти в 8:00, то автоматом делалась попытка в 12 и 16 и на сл. день, но мона было и принудительно его пристрелить... Такой РП можно было инициировать минимум за день до старта. Оч. удобная штука была вот именно для "шобы не забыть", правда чуток кривовато работала отменаИ де она щас, када появится опять, будет ли в апликухе?