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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7041704270437044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:24

  Искатель написав:Поднял на уши А-банк параллельно. Оказывается, сумма упала на транзитный счет еще до 12:00. А зачислили на карту только в 16:20 (подозреваю, после того, как начал их теребить).
Так что к Альфа-банку никаких претензий.

Хотя... для расширения кругозора было бы интересно узнать, когда отправили.

Ну значит нормально отправили. Но и за Алкой и за Шапито нужен глаз да глаз :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:44

  Искатель написав:Поднял на уши А-банк параллельно. Оказывается, сумма упала на транзитный счет еще до 12:00. А зачислили на карту только в 16:20 (подозреваю, после того, как начал их теребить).
Так что к Альфа-банку никаких претензий.

Хотя... для расширения кругозора было бы интересно узнать, когда отправили.

Платёж был проведён в 11:13.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:50

  Кочевник написав:Alfa_Bank чому я не можу переглянути історію операцій в мобільному додатку за лютий? Тобто взагалі, більше ніж 30 днів не можна. Як тепер довести, що банк самовільно увімкнув отримання смс замість пушів?
Причому воно навіть за сьогодні не відображається. Фу.
Не можна бути настількі дріб'язковими..

Кочевник, доброго дня. Мобільний додаток не передбачає перегляду повідомлень більшої давності. Подивитися коли були підключені пуш-повідомлення можна в веб-версії. Напишіть в ПП номер рахунку та останні 4 цифри картки, по якій був змінений тип повідомлення, перевірю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6197
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:01

Не работает мобильное приложение через моб. интернет Vodafo

Приветствую.
С сегодняшнего дня не могу зайти в мобильное приложение, если использую мобильный интернет от Vodafone. Приложение не доходит до этапа ввода логина/пароля. Такое ощущение что провайдер блокирует соединения, которые использует интернет банкинг. При этом все другие интернет сервисы работают нормально. При подключении к другим источникам интернета (Киевстар, или любая Wifi сеть) приложение работает корректно.
Надеюсь кому-то будет полезна эта информация.
Востаннє редагувалось tarask в Сер 24 кві, 2019 16:03, всього редагувалось 1 раз.
tarask
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:03

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank чому я не можу переглянути історію операцій в мобільному додатку за лютий? Тобто взагалі, більше ніж 30 днів не можна. Як тепер довести, що банк самовільно увімкнув отримання смс замість пушів?
Причому воно навіть за сьогодні не відображається. Фу.
Не можна бути настількі дріб'язковими..

Кочевник, доброго дня. Мобільний додаток не передбачає перегляду повідомлень більшої давності. Подивитися коли були підключені пуш-повідомлення можна в веб-версії. Напишіть в ПП номер рахунку та останні 4 цифри картки, по якій був змінений тип повідомлення, перевірю.

А що там можна побачити окрім ІПН? Номера картки немає. Ну навіщо ви вводите в оману?
Кочевник
 
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  #<1 ... 7041704270437044
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