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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7044704570467047>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:28

  mephala написав:clientage
кстати когда рассматриваеш абонку как платность карты то стает проще сравнивать с картами других банок у которых нет РКО.
та же сима например)

Ну понятно. Ток Алка на каждом углу воркочет, шо у неё бесплатный грейс... даже не условно-бесплатный :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:31

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
кстати когда рассматриваеш абонку как платность карты то стает проще сравнивать с картами других банок у которых нет РКО.
та же сима например)

Ну понятно. Ток Алка на каждом углу воркочет, шо у неё бесплатный грейс... даже не условно-бесплатный :mrgreen:

так как если пользоваться картой не по свинорыльски то и грейса нет и РКО плати.
тупо платная карта с ежемесячной абонкой.
в этом и вся соль такого взгляда - рассматривать РКО как абонку. т.е. платность карты а не грейса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:06

  mephala написав:Офпреду
В какое время рассчитывают РКО - до или после 22:00?

mephala, добрый день. Время списания РКО - вечер биллинговой даты. Операцию пополнения в МАБ рекомендуем проводить максимально до 19:00.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:40

Re: Альфа-Банк

Якщо ощадний депозит поповнити завтра (п'ятниця), то відсотки почнуть нараховуватися починаючи з наступного дня (субота) чи наступного робочого дня (середа)?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:23

  korovas2 написав:Якщо ощадний депозит поповнити завтра (п'ятниця), то відсотки почнуть нараховуватися починаючи з наступного дня (субота) чи наступного робочого дня (середа)?

korovas2, доброго дня. Відсотки на суму вкладу нараховуються від дня, наступного за днем зарахування грошових коштів на депозитний рахунок. Якщо кошти зараховані в п’ятницю, відсотки будуть нараховуватися з суботи.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 16:10

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Офпреду
В какое время рассчитывают РКО - до или после 22:00?

mephala, добрый день. Время списания РКО - вечер биллинговой даты. Операцию пополнения в МАБ рекомендуем проводить максимально до 19:00.

А если биллинговая дата выпадает на выходной?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:47

У зв'язку з майбутніми великими вихідними і завтрашнім останнім робочим днем місяця. Покупки 24-го числа вже не встигнуть провестися по рахунку і не зарахуються у 12 платежів, щоб не платити абонку за пакетну картку?
apostol
 
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Банки і БСУ не переносить вівторок на суб?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 20:45

  greenozon написав:Банки і БСУ не переносить вівторок на суб?


30/04 перенесли на 11/05
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:13

кредитка, а бабки не нужны

А скажите есть депо в альфе звонили просили чтоб сфотать и сделать кредитку , это обязательно и смысл..
diplomnet
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