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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:28
mephala написав:clientage
кстати когда рассматриваеш абонку как платность карты то стает проще сравнивать с картами других банок у которых нет РКО.
та же сима например)
Ну понятно. Ток Алка на каждом углу воркочет, шо у неё бесплатный грейс... даже не условно-бесплатный
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 25 кві, 2019 11:31
clientage написав: mephala написав:clientage
кстати когда рассматриваеш абонку как платность карты то стает проще сравнивать с картами других банок у которых нет РКО.
та же сима например)
Ну понятно. Ток Алка на каждом углу воркочет, шо у неё бесплатный грейс... даже не условно-бесплатный
так как если пользоваться картой не по свинорыльски то и грейса нет и РКО плати.
тупо платная карта с ежемесячной абонкой.
в этом и вся соль такого взгляда - рассматривать РКО как абонку. т.е. платность карты а не грейса.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:06
mephala написав:
Офпреду
В какое время рассчитывают РКО - до или после 22:00?
mephala, добрый день. Время списания РКО - вечер биллинговой даты. Операцию пополнения в МАБ рекомендуем проводить максимально до 19:00.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:40
Якщо ощадний депозит поповнити завтра (п'ятниця), то відсотки почнуть нараховуватися починаючи з наступного дня (субота) чи наступного робочого дня (середа)?
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Додано: Чет 25 кві, 2019 15:23
korovas2 написав:
Якщо ощадний депозит поповнити завтра (п'ятниця), то відсотки почнуть нараховуватися починаючи з наступного дня (субота) чи наступного робочого дня (середа)?
korovas2, доброго дня. Відсотки на суму вкладу нараховуються від дня, наступного за днем зарахування грошових коштів на депозитний рахунок. Якщо кошти зараховані в п’ятницю, відсотки будуть нараховуватися з суботи.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:10
Alfa_Bank написав: mephala написав:
Офпреду
В какое время рассчитывают РКО - до или после 22:00?
mephala, добрый день. Время списания РКО - вечер биллинговой даты. Операцию пополнения в МАБ рекомендуем проводить максимально до 19:00.
А если биллинговая дата выпадает на выходной?
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Додано: Чет 25 кві, 2019 19:47
У зв'язку з майбутніми великими вихідними і завтрашнім останнім робочим днем місяця. Покупки 24-го числа вже не встигнуть провестися по рахунку і не зарахуються у 12 платежів, щоб не платити абонку за пакетну картку?
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Додано: Чет 25 кві, 2019 20:37
Банки і БСУ не переносить вівторок на суб?
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Додано: Чет 25 кві, 2019 20:45
greenozon написав:
Банки і БСУ не переносить вівторок на суб?
30/04 перенесли на 11/05
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 25 кві, 2019 21:13
А скажите есть депо в альфе звонили просили чтоб сфотать и сделать кредитку , это обязательно и смысл..
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