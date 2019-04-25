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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:47
diplomnet написав:
А скажите есть депо в альфе звонили просили чтоб сфотать и сделать кредитку , это обязательно и смысл..
Чооо?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 25 кві, 2019 22:57
clientage написав: diplomnet написав:
А скажите есть депо в альфе звонили просили чтоб сфотать и сделать кредитку , это обязательно и смысл..
Чооо?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове
(С)
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curiousobro
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