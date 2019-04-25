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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7044704570467047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:47

  diplomnet написав:А скажите есть депо в альфе звонили просили чтоб сфотать и сделать кредитку , это обязательно и смысл..

Чооо?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:57

  clientage написав:
  diplomnet написав:А скажите есть депо в альфе звонили просили чтоб сфотать и сделать кредитку , это обязательно и смысл..

Чооо?


Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове
(С)
:D
curiousobro
 
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  #<1 ... 7044704570467047
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