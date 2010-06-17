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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7045704670477048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:18

Re: Альфа-Банк

  anis написав:не верно, у нас $$ в АТМ!!

Смотрите не нарвитесь на комисс самого АТМ, типа $10 с любой суммы снятия. Зарубежом часто такое любят делать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:57

clientage такое даже Приват любит делать. Я один раз снял 10к с беларуской карточки, 600 грн комиссии банкомата заплатил.
Seva
 
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