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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:18
anis написав:
не верно, у нас $$ в АТМ!!
Смотрите не нарвитесь на комисс самого АТМ, типа $10 с любой суммы снятия. Зарубежом часто такое любят делать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:57
clientage такое даже Приват любит делать. Я один раз снял 10к с беларуской карточки, 600 грн комиссии банкомата заплатил.
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