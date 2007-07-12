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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7045704670477048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:18

Re: Альфа-Банк

  anis написав:не верно, у нас $$ в АТМ!!

Смотрите не нарвитесь на комисс самого АТМ, типа $10 с любой суммы снятия. Зарубежом часто такое любят делать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:57

clientage такое даже Приват любит делать. Я один раз снял 10к с беларуской карточки, 600 грн комиссии банкомата заплатил.
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:48

Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите, я сегодня пополнила депозит, глянула в выписку пополнение сегодняшним числом, т.е. %% на сумму этого пополнения должны начисляться уже с субботы, т.е. с завтра. А в выписке уже есть строчка о начислении %% с 24 по 30 апреля. Вопрос - система впоследствии скорректирует суммы автоматом или надо будет беспокоиться самой :wink: Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:06

  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите, я сегодня пополнила депозит, глянула в выписку пополнение сегодняшним числом, т.е. %% на сумму этого пополнения должны начисляться уже с субботы, т.е. с завтра. А в выписке уже есть строчка о начислении %% с 24 по 30 апреля. Вопрос - система впоследствии скорректирует суммы автоматом или надо будет беспокоиться самой :wink: Спасибо

Кассандра, добрый день. Система сама пересчитает и выплатит % за эти дни 2.05.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:09

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, Последний СЭП сегодня отправляется во сколько? Нет ли изменений. И следующий только 2го
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:39

Re: Альфа-Банк

отправлял в 16-30 то в шарик дошло
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:13

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

а что будет с клиентской поддержкой в будущем? есть ли возможность прикрутить текстовый чат на сайте? честно говоря, третьему по клиентской базе банку в стране можно бы и оставить горячую линию на 0800 или callback с киевского номера реализовать

кстати, для меня стало новостью, что уже сейчас горячая линия не круглосуточная... до сих пор не прошло пополнение наличными через АТМ, хотелось узнать его судьбу.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:16

Re: Альфа-Банк

mephala написав:отправлял в 16-30 то в шарик дошло
Мой платеж в моно в 15.38 ещё не дошел
anis
 
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