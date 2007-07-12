Смотрите не нарвитесь на комисс самого АТМ, типа $10 с любой суммы снятия. Зарубежом часто такое любят делать
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:18
Re: Альфа-Банк
Смотрите не нарвитесь на комисс самого АТМ, типа $10 с любой суммы снятия. Зарубежом часто такое любят делать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:57
clientage такое даже Приват любит делать. Я один раз снял 10к с беларуской карточки, 600 грн комиссии банкомата заплатил.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:48
Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите, я сегодня пополнила депозит, глянула в выписку пополнение сегодняшним числом, т.е. %% на сумму этого пополнения должны начисляться уже с субботы, т.е. с завтра. А в выписке уже есть строчка о начислении %% с 24 по 30 апреля. Вопрос - система впоследствии скорректирует суммы автоматом или надо будет беспокоиться самой Спасибо
Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:06
Кассандра, добрый день. Система сама пересчитает и выплатит % за эти дни 2.05.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:09
Re: Альфа-Банк
Подскажите пожалуйста, Последний СЭП сегодня отправляется во сколько? Нет ли изменений. И следующий только 2го
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:39
Re: Альфа-Банк
отправлял в 16-30 то в шарик дошло
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:13
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
а что будет с клиентской поддержкой в будущем? есть ли возможность прикрутить текстовый чат на сайте? честно говоря, третьему по клиентской базе банку в стране можно бы и оставить горячую линию на 0800 или callback с киевского номера реализовать
кстати, для меня стало новостью, что уже сейчас горячая линия не круглосуточная... до сих пор не прошло пополнение наличными через АТМ, хотелось узнать его судьбу.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:16
Re: Альфа-Банк
Мой платеж в моно в 15.38 ещё не дошел
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