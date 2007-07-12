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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7046704770487049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:14

  proftpd66 написав:последний раз спрашиваю, что можно заказать на амазоне в особо крупных количествах?

https://www.amazon.com/Amazing-Facts-In ... F102ASY3RS подойдет?
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:08

  ВАМ написав:
  proftpd66 написав:последний раз спрашиваю, что можно заказать на амазоне в особо крупных количествах?

https://www.amazon.com/Amazing-Facts-In ... F102ASY3RS подойдет?


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greenozon
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Повідомлень: 4828
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:05

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий?
mephala
 
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