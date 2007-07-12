ОфПреду 1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий? 2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?
mephala написав:ОфПреду 1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий? 2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?
Какие 8? Алла уже переобулась и хочет от 15к за 0.5%
mephala написав:ОфПреду 1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий? 2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?
Какие 8? Алла уже переобулась и хочет от 15к за 0.5%