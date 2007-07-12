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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7046704770487049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:14

  proftpd66 написав:последний раз спрашиваю, что можно заказать на амазоне в особо крупных количествах?

https://www.amazon.com/Amazing-Facts-In ... F102ASY3RS подойдет?
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:08

  ВАМ написав:
  proftpd66 написав:последний раз спрашиваю, что можно заказать на амазоне в особо крупных количествах?

https://www.amazon.com/Amazing-Facts-In ... F102ASY3RS подойдет?


32 сторінки в книжці вартістю 250 000 $ :mrgreen:

це геніально!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:05

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий?
2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:25

  mephala написав:ОфПреду
1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий?
2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?

Какие 8?
Алла уже переобулась и хочет от 15к за 0.5% :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:00

  curiousobro написав:
  mephala написав:ОфПреду
1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий?
2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?

Какие 8?
Алла уже переобулась и хочет от 15к за 0.5% :)

https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLetter2_A4_P_29.01.pdf
тут про 8К пишут. а вы где читали про 15К?
да и сути вопроса это не меняет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:15

mephala
https://alfabank.ua/about/press/novij-grafik-viddilen-i-specpropoziciyi-po-subotah-1822
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:58

cds77
а при чем тут акция по субботах к стандартным условиям депозитов?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:11

  mephala написав:cds77
а при чем тут акция по субботах к стандартным условиям депозитов?

Я думал вы по выходным условиям решили покататься.
Ну если в стандартных тарифах есть значит не тот случай
А вот субботний порог повысили до 15к
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:20

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:А вот субботний порог повысили до 15к


- додатково до +0,5% при відкритті строкового валютного депозиту на суми від 15 тис дол. США/євро,


І все ж таки - це офіційні умови чи індивідуалка, (питання оф. представнику)
і що значить останнє слово (ТЕСТ) в тексті оголошення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 12:23

  greenozon написав:
  curiousobro написав:А вот субботний порог повысили до 15к


- додатково до +0,5% при відкритті строкового валютного депозиту на суми від 15 тис дол. США/євро,


І все ж таки - це офіційні умови чи індивідуалка, (питання оф. представнику)
і що значить останнє слово (ТЕСТ) в тексті оголошення

Какая разница - на такой то сумме?
Тест - это видимо тест на адекватность клиента :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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  #<1 ... 7046704770487049
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