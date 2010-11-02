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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7047704870497050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:10

О, Алла! В Святошинском отделении опять (!) проблемы с доступом в зону самообслуживания. В воскресенье 28 апреля чиркал картой минут 10 и все безрезультатно. Чуть позже присоединилась еще одна тётушка, страждавшая снять/положить денег в выходной. Бесполезно. Проверьте работоспособность устройства на входной двери, пожалуйста!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:14

Ребят,подскажите,депозиты в Альфе без автопролонгации?
Scotch
 
Повідомлень: 535
З нами з: 01.08.10
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