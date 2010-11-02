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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 14:10
О, Алла! В Святошинском отделении опять (!) проблемы с доступом в зону самообслуживания. В воскресенье 28 апреля чиркал картой минут 10 и все безрезультатно. Чуть позже присоединилась еще одна тётушка, страждавшая снять/положить денег в выходной. Бесполезно. Проверьте работоспособность устройства на входной двери, пожалуйста!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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