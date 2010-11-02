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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7047704870497050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:10

О, Алла! В Святошинском отделении опять (!) проблемы с доступом в зону самообслуживания. В воскресенье 28 апреля чиркал картой минут 10 и все безрезультатно. Чуть позже присоединилась еще одна тётушка, страждавшая снять/положить денег в выходной. Бесполезно. Проверьте работоспособность устройства на входной двери, пожалуйста!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:14

Ребят,подскажите,депозиты в Альфе без автопролонгации?
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 16:31

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, если пополнить пакет "Ультра" с карты Аваля (Оптимальный Плюс) через мобильное приложение МАБ - будет ли комиссия Аваля, или как в Монобанке, не будет? И как скоро зайдут деньги? Спасибо.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 16:49

  Stargazer212 написав:Всем привет! Подскажите, пожалуйста, если пополнить пакет "Ультра" с карты Аваля (Оптимальный Плюс) через мобильное приложение МАБ - будет ли комиссия Аваля, или как в Монобанке, не будет? И как скоро зайдут деньги? Спасибо.

Как монобанке.
На балансе будут сразу, по счёту проведутся позже. Для дебетных карт это ничем не грозит, кроме того, что нельзя сразу перекинуть на "доходный сейф"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:08

  greenozon написав:
  ВАМ написав:
  proftpd66 написав:последний раз спрашиваю, что можно заказать на амазоне в особо крупных количествах?

https://www.amazon.com/Amazing-Facts-In ... F102ASY3RS подойдет?


32 сторінки в книжці вартістю 250 000 $ :mrgreen:

це геніально!


Как купить эту книжку, если стоит лимит у Аллы в операциях П2П для всех клиентов в 15к в сутки?

Не дают доступ к знаниям :lol:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:24

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Не дают доступ к знаниям

на сторінці-продажніку цієї без-цінної книжки є попередній перегляд (аж 8 сторінок) - можете вже прочитати цю цінну інформацію (і зекономити 25% від 250 000$) !!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:25

  proftpd66 написав:Как купить эту книжку, если стоит лимит у Аллы в операциях П2П для всех клиентов в 15к в сутки?

Не дают доступ к знаниям :lol:

А причем тут лимит 15к? Это же не п2п.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:27

  proftpd66 написав:Как купить эту книжку, если стоит лимит у Аллы в операциях П2П для всех клиентов в 15к в сутки?

Не дают доступ к знаниям :lol:

на iherb ви теж покупки по п2п робили? )
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 03:00

  Вкладчик1234 написав:
  Stargazer212 написав:Всем привет! Подскажите, пожалуйста, если пополнить пакет "Ультра" с карты Аваля (Оптимальный Плюс) через мобильное приложение МАБ - будет ли комиссия Аваля, или как в Монобанке, не будет? И как скоро зайдут деньги? Спасибо.

Как монобанке.
На балансе будут сразу, по счёту проведутся позже. Для дебетных карт это ничем не грозит, кроме того, что нельзя сразу перекинуть на "доходный сейф"

Благодарю!
Stargazer212
 
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