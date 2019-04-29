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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 12:02
тарасов написав:Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
Можно
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Додано: Вів 30 кві, 2019 12:02
тарасов написав:
Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
ні, не можна.
В Альфі не купите сьогодні по 27,6.
А от по 26,6 можна!
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