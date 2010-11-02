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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7048704970507051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
202
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:02

Re: Альфа-Банк

тарасов написав:Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
Можно
platan_av
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Повідомлень: 27
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:02

  тарасов написав:Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс

ні, не можна.
В Альфі не купите сьогодні по 27,6.
А от по 26,6 можна! :)
casper12
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Повідомлень: 930
З нами з: 24.12.13
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:10

  platan_av написав:
тарасов написав:Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
Можно

а на какую карту\счет в валюте выгоднее зачислять купленную валюту, чтобы бесплатно потом снять ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 305
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:38

  SILVER_UA написав:
  platan_av написав:
тарасов написав:Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
Можно

а на какую карту\счет в валюте выгоднее зачислять купленную валюту, чтобы бесплатно потом снять ?

На пакетную карту в соответствующий валюте
Flamingo
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Повідомлень: 1923
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  #<1 ... 7048704970507051
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