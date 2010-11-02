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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 12:02
тарасов написав:Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
Можно
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Додано: Вів 30 кві, 2019 12:02
тарасов написав:
Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
ні, не можна.
В Альфі не купите сьогодні по 27,6.
А от по 26,6 можна!
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:10
platan_av написав:
тарасов написав:Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
Можно
а на какую карту\счет в валюте выгоднее зачислять купленную валюту, чтобы бесплатно потом снять ?
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:38
SILVER_UA написав: platan_av написав:
тарасов написав:Коллеги подскажите, сегодня можно купить дол онлайн через приложение по 27.6
Есть карта Платинум Блек, какую сумму на нее можно перевести с другого банка чтоб сразу купить валюту, спс
Можно
а на какую карту\счет в валюте выгоднее зачислять купленную валюту, чтобы бесплатно потом снять ?
На пакетную карту в соответствующий валюте
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