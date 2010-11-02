Зашкварный банк, абсолютно неадекватные и не компетентные сотрудники-дегенераты.
Клиентом банка не являюсь, 3ий год названивают насчет долга неизвестного мне человека, сейчас они отмазываются, что не приделах - очевидно продали долг, где в качестве контактного указам мой номер.
С момента как начались звонко, где-то на 3ий месяц удалось узнать от какого банка звонят, прошли идентификацию в ближайшем отделении. Но это не помогло, ибо сотрудники банка-дегенераты, не убрали номер с до звона, звоню-ругаюсь, месяц - три тишина, потом опять звонки начинаются, и это тянется уже 3 года.
Номер менять не собираемся, т.к. до этого уже было 2 таких же.
Solar_simfi написав:О, Алла! В Святошинском отделении опять (!) проблемы с доступом в зону самообслуживания. В воскресенье 28 апреля чиркал картой минут 10 и все безрезультатно. Чуть позже присоединилась еще одна тётушка, страждавшая снять/положить денег в выходной. Бесполезно. Проверьте работоспособность устройства на входной двери, пожалуйста!
Очень давно в Дельту по её карте никак не пускало, а приматовской чирк и дверь открылась. Надо с собой носить набор карт отмычек.