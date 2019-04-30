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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7049705070517052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:28

  sola написав:
  Искатель написав:
  proftpd66 написав:Зображення

такси только 2%. The Болт дает 20%!


У Gold'а - то же самое, только без Duty Free и Виномаркетов.
Процентные ставки - совпали.

Нет, у Gold'а нет авиакасс, а Duty Free есть. Ну и %% по развлечениям 8%, а не 10% и по сладостям 6%, а не 8%

Точно, все верно! Это я спросонья так невнимателен был.
Искатель
 
Повідомлень: 2649
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  #<1 ... 7049705070517052
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