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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 11:28
sola написав: Искатель написав: proftpd66 написав:
такси только 2%. The Болт дает 20%!
У Gold'а - то же самое, только без Duty Free и Виномаркетов.
Процентные ставки - совпали.
Нет, у Gold'а нет авиакасс, а Duty Free есть. Ну и %% по развлечениям 8%, а не 10% и по сладостям 6%, а не 8%
Точно, все верно! Это я спросонья так невнимателен был.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 21:54
Люди,подскажите,есть ли автопролонгация депозитов в Альфе.На сайте не понятно...
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Додано: Сер 01 тра, 2019 21:55
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Давно когда-то была. Сейчас нет.
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