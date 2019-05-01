Додано: Чет 02 тра, 2019 06:17

КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ



Завтра - РД по КК "ЭКО-Максимум". И вот я, привыкший погашать за сутки (на всякий пожарный), делавший это уже десятки раз(кроме ЭКО, есть еще Максимум)... Наверно, еще не до конца проснувшись, беру - и вместо того, чтобы пополнить дебетовую карту (с карты другого банка), с нее на Сбер, оттуда - погашение кредитки... Зафутболиваю всю сумму (к счастью, не очень большую) напрямую на кредитку.



Через 3 минуты до меня доходит, что я сделал "что-то не то". Потом звонок на ГЛ с робкой надеждой, что сумма "до завтра успеет провестись". Девушка на горлинии сказала "зачисление на второй рабочий день" (т.е. в понедельник 6.05.). Напомню, РД - завтра.



Поблагодарил и ... ту же сумму, но теперь уже правильно: на "Ультру" - на Сбер - на КК.

Мораль: во-первых, ничего не делайте спросонья. Во-вторых, лишний раз вспомнить регламент никому не вредно.

А если б не сообразил сразу, что ошибся, было бы грустно... по ЭКО начислили бы мама не горюй...

Ничего, с собственных средств ЭКО-бонусы тоже капают.