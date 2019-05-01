Завтра - РД по КК "ЭКО-Максимум". И вот я, привыкший погашать за сутки (на всякий пожарный), делавший это уже десятки раз(кроме ЭКО, есть еще Максимум)... Наверно, еще не до конца проснувшись, беру - и вместо того, чтобы пополнить дебетовую карту (с карты другого банка), с нее на Сбер, оттуда - погашение кредитки... Зафутболиваю всю сумму (к счастью, не очень большую) напрямую на кредитку.
Через 3 минуты до меня доходит, что я сделал "что-то не то". Потом звонок на ГЛ с робкой надеждой, что сумма "до завтра успеет провестись". Девушка на горлинии сказала "зачисление на второй рабочий день" (т.е. в понедельник 6.05.). Напомню, РД - завтра.
Поблагодарил и ... ту же сумму, но теперь уже правильно: на "Ультру" - на Сбер - на КК. Мораль: во-первых, ничего не делайте спросонья. Во-вторых, лишний раз вспомнить регламент никому не вредно. А если б не сообразил сразу, что ошибся, было бы грустно... по ЭКО начислили бы мама не горюй... Ничего, с собственных средств ЭКО-бонусы тоже капают.
Искатель написав:Поблагодарил и ... ту же сумму, но теперь уже правильно: на "Ультру" - на Сбер - на КК.
А Сберсчёт здесь зачем? От избытка свободного времени?
Я не люблю играться с платежами по счету Ну, привык я так. По сути то же самое, что делать проводку по счету... Да, лишнее движение, но мне так спокойнее. И.. так мгновенно проводит. А по счету - там же 2-3 часа ждать, верно?
Solar_simfi написав:О, Алла! В Святошинском отделении опять (!) проблемы с доступом в зону самообслуживания. В воскресенье 28 апреля чиркал картой минут 10 и все безрезультатно. Чуть позже присоединилась еще одна тётушка, страждавшая снять/положить денег в выходной. Бесполезно. Проверьте работоспособность устройства на входной двери, пожалуйста!
Solar_simfi, добрый день. Спасибо за сигнал. Сделаем.
Искатель написав:Я не люблю играться с платежами по счету Ну, привык я так. По сути то же самое, что делать проводку по счету... Да, лишнее движение, но мне так спокойнее. И.. так мгновенно проводит. А по счету - там же 2-3 часа ждать, верно?
Вы не одиноки. Тоже всегда так делаю. Оно и нагляднее, и "шаблоны не слетают", и "номера счетов не меняются". А затраты времени? 2 лишние минуты в месяц лично мне потратить не сложно. Особенно если за границей. Все закинул и свободен. Правда второй месяц уже карту не пойму куда применять с такими категориями и процентами как у Аллы, Максимка пока тупо не нужен. +9 коп. своих на остатке - такого раньше никогда не было. Теперь есть
vpchelko написав:Зашкварный банк, абсолютно неадекватные и не компетентные сотрудники-дегенераты.
Клиентом банка не являюсь, 3ий год названивают насчет долга неизвестного мне человека, сейчас они отмазываются, что не приделах - очевидно продали долг, где в качестве контактного указам мой номер.
С момента как начались звонко, где-то на 3ий месяц удалось узнать от какого банка звонят, прошли идентификацию в ближайшем отделении. Но это не помогло, ибо сотрудники банка-дегенераты, не убрали номер с до звона, звоню-ругаюсь, месяц - три тишина, потом опять звонки начинаются, и это тянется уже 3 года.
Номер менять не собираемся, т.к. до этого уже было 2 таких же.