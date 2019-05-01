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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70507051705270537054>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:28

  sola написав:
  Искатель написав:
  proftpd66 написав:Зображення

такси только 2%. The Болт дает 20%!


У Gold'а - то же самое, только без Duty Free и Виномаркетов.
Процентные ставки - совпали.

Нет, у Gold'а нет авиакасс, а Duty Free есть. Ну и %% по развлечениям 8%, а не 10% и по сладостям 6%, а не 8%

Точно, все верно! Это я спросонья так невнимателен был.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 21:54

Люди,подскажите,есть ли автопролонгация депозитов в Альфе.На сайте не понятно... :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 21:55

Scotch
Давно когда-то была. Сейчас нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 06:17

КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ

Завтра - РД по КК "ЭКО-Максимум". И вот я, привыкший погашать за сутки (на всякий пожарный), делавший это уже десятки раз(кроме ЭКО, есть еще Максимум)... Наверно, еще не до конца проснувшись, беру - и вместо того, чтобы пополнить дебетовую карту (с карты другого банка), с нее на Сбер, оттуда - погашение кредитки... Зафутболиваю всю сумму (к счастью, не очень большую) напрямую на кредитку.

Через 3 минуты до меня доходит, что я сделал "что-то не то". Потом звонок на ГЛ с робкой надеждой, что сумма "до завтра успеет провестись". Девушка на горлинии сказала "зачисление на второй рабочий день" (т.е. в понедельник 6.05.). Напомню, РД - завтра.

Поблагодарил и ... ту же сумму, но теперь уже правильно: на "Ультру" - на Сбер - на КК.
Мораль: во-первых, ничего не делайте спросонья. Во-вторых, лишний раз вспомнить регламент никому не вредно.
А если б не сообразил сразу, что ошибся, было бы грустно... по ЭКО начислили бы мама не горюй...
Ничего, с собственных средств ЭКО-бонусы тоже капают.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 06:35

  Искатель написав:Поблагодарил и ... ту же сумму, но теперь уже правильно: на "Ультру" - на Сбер - на КК.

А Сберсчёт здесь зачем? От избытка свободного времени?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 06:56

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Поблагодарил и ... ту же сумму, но теперь уже правильно: на "Ультру" - на Сбер - на КК.

А Сберсчёт здесь зачем? От избытка свободного времени?

Я не люблю играться с платежами по счету :)
Ну, привык я так. По сути то же самое, что делать проводку по счету... Да, лишнее движение, но мне так спокойнее. И.. так мгновенно проводит. А по счету - там же 2-3 часа ждать, верно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 07:56

  Искатель написав:А по счету - там же 2-3 часа ждать, верно?

Не, около получаса
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 07:58

  Solar_simfi написав:О, Алла! В Святошинском отделении опять (!) проблемы с доступом в зону самообслуживания. В воскресенье 28 апреля чиркал картой минут 10 и все безрезультатно. Чуть позже присоединилась еще одна тётушка, страждавшая снять/положить денег в выходной. Бесполезно. Проверьте работоспособность устройства на входной двери, пожалуйста!

Solar_simfi, добрый день. Спасибо за сигнал. Сделаем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:00

  Искатель написав:Я не люблю играться с платежами по счету :)
Ну, привык я так. По сути то же самое, что делать проводку по счету... Да, лишнее движение, но мне так спокойнее. И.. так мгновенно проводит. А по счету - там же 2-3 часа ждать, верно?

Вы не одиноки. Тоже всегда так делаю. Оно и нагляднее, и "шаблоны не слетают", и "номера счетов не меняются". А затраты времени? 2 лишние минуты в месяц лично мне потратить не сложно. Особенно если за границей. Все закинул и свободен.
Правда второй месяц уже карту не пойму куда применять с такими категориями и процентами как у Аллы, Максимка пока тупо не нужен. +9 коп. своих на остатке - такого раньше никогда не было. Теперь есть :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:02

  vpchelko написав:Зашкварный банк, абсолютно неадекватные и не компетентные сотрудники-дегенераты.

Клиентом банка не являюсь, 3ий год названивают насчет долга неизвестного мне человека, сейчас они отмазываются, что не приделах - очевидно продали долг, где в качестве контактного указам мой номер.

С момента как начались звонко, где-то на 3ий месяц удалось узнать от какого банка звонят, прошли идентификацию в ближайшем отделении. Но это не помогло, ибо сотрудники банка-дегенераты, не убрали номер с до звона, звоню-ругаюсь, месяц - три тишина, потом опять звонки начинаются, и это тянется уже 3 года.

Номер менять не собираемся, т.к. до этого уже было 2 таких же.

Сейчас я уже не церемонюсь, а пишу жалобу сюда https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronne-zvernennia.html

vpchelko, добрый день. Напишите ваши данные в ЛС, посмотрю, чем смогу помочь.
Alfa_Bank
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