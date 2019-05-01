Додано: Чет 02 тра, 2019 09:08

clientage написав: Ваащето такая пополняха в МАБе проводится на следующий опердень. Наверное, он у той девушки -- второй, т.к. седняшний -- первый



Уже полгода как в МАБе есть онлайн-пополняха по номеру счета, которая работает до 19:00 в опердень. Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку online



А "+1грн" к задолженности и возможные проводки блоков после длинннных празников вы учли при погашении или для Эко это не критично? Ваащето такая пополняха в МАБе проводится на следующий опердень. Наверное, он у той девушки -- второй, т.к. седняшний -- первыйУже полгода как в МАБе есть онлайн-пополняха по номеру счета, которая работает до 19:00 в опердень. Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку onlineА "+1грн" к задолженности и возможные проводки блоков после длинннных празников вы учли при погашении или для Эко это не критично?

Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку online

Вот завтра и проверим, когда эта сумма проведется. Т.к. это уже будет не критично.Я полазил по выпискам по "Ультре" и "ЭКО". На "Ультру" - действительно на след.рабочий день, а вот по "ЭКО" было зачисление через 2 дня.Я-то пороюсь, но ... работая по отлаженной схеме Ультра-Сбер-КК, я уже так привык, что менять ничего не хочется...