mephala написав:ОфПреду 1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий? 2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?
mephala, добрый день. 1. Да, один. 2. Сумма повышена до 15 тыс. Надбавка до 0.5% применяется в пределах одного вклада.
Искатель написав:Потом звонок на ГЛ с робкой надеждой, что сумма "до завтра успеет провестись". Девушка на горлинии сказала "зачисление на второй рабочий день" (т.е. в понедельник 6.05.). Напомню, РД - завтра.
Ваащето такая пополняха в МАБе проводится на следующий опердень. Наверное, он у той девушки -- второй, т.к. седняшний -- первый
Уже полгода как в МАБе есть онлайн-пополняха по номеру счета, которая работает до 19:00 в опердень. Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку online
А "+1грн" к задолженности и возможные проводки блоков после длинннных празников вы учли при погашении или для Эко это не критично?
Востаннє редагувалось clientage в Чет 02 тра, 2019 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Искатель написав:Поблагодарил и ... ту же сумму, но теперь уже правильно: на "Ультру" - на Сбер - на КК.
А Сберсчёт здесь зачем? От избытка свободного времени?
проводка внутри банка за сколько должна пройти согласно закона? а СЕП сколько по закону может идти? он в пятницу народ уже отправлял СЕП с ощада. так что гаситься с ощадного лично мне спокойнее морально. да и регламенты на отправку денег внутри немного расширены по сравнению с СЕП.
mephala написав:ОфПреду 1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий? 2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?
mephala, добрый день. 1. Да, один. 2. Сумма повышена до 15 тыс. Надбавка до 0.5% применяется в пределах одного вклада.
mephala написав:ОфПреду 1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий? 2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?
mephala, добрый день. 1. Да, один. 2. Сумма повышена до 15 тыс. Надбавка до 0.5% применяется в пределах одного вклада.
mephala, если вы о стандартной надбавке по вкладам от 8 000 дол., то такие вклады так же не суммируются. Если в банке уже есть депозит на 4 тыс., и вы оформите второй вклад на 4 тыс., по нему ставка будет без надбавки +0.25.
clientage написав:Ваащето такая пополняха в МАБе проводится на следующий опердень. Наверное, он у той девушки -- второй, т.к. седняшний -- первый
Уже полгода как в МАБе есть онлайн-пополняха по номеру счета, которая работает до 19:00 в опердень. Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку online
А "+1грн" к задолженности и возможные проводки блоков после длинннных празников вы учли при погашении или для Эко это не критично?
Вот завтра и проверим, когда эта сумма проведется. Т.к. это уже будет не критично. Я полазил по выпискам по "Ультре" и "ЭКО". На "Ультру" - действительно на след.рабочий день, а вот по "ЭКО" было зачисление через 2 дня.
Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку online
Я-то пороюсь, но ... работая по отлаженной схеме Ультра-Сбер-КК, я уже так привык, что менять ничего не хочется...