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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7051705270537054>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:19

  mephala написав:ОфПреду
1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий?
2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?

mephala, добрый день.
1. Да, один.
2. Сумма повышена до 15 тыс. Надбавка до 0.5% применяется в пределах одного вклада.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:22

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Потом звонок на ГЛ с робкой надеждой, что сумма "до завтра успеет провестись". Девушка на горлинии сказала "зачисление на второй рабочий день" (т.е. в понедельник 6.05.). Напомню, РД - завтра.

Ваащето такая пополняха в МАБе проводится на следующий опердень. Наверное, он у той девушки -- второй, т.к. седняшний -- первый :) :)

Уже полгода как в МАБе есть онлайн-пополняха по номеру счета, которая работает до 19:00 в опердень. Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку online

А "+1грн" к задолженности и возможные проводки блоков после длинннных празников вы учли при погашении или для Эко это не критично? :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 02 тра, 2019 08:28, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:25

  greenozon написав:
  curiousobro написав:А вот субботний порог повысили до 15к


- додатково до +0,5% при відкритті строкового валютного депозиту на суми від 15 тис дол. США/євро,


І все ж таки - це офіційні умови чи індивідуалка, (питання оф. представнику)
і що значить останнє слово (ТЕСТ) в тексті оголошення

greenozon, доброго дня. «ТЕСТ» приберемо. Дякую за сигнал. Надбавка в рамках акції, це не індивідуальні умови.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:44

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Поблагодарил и ... ту же сумму, но теперь уже правильно: на "Ультру" - на Сбер - на КК.

А Сберсчёт здесь зачем? От избытка свободного времени?

проводка внутри банка за сколько должна пройти согласно закона?
а СЕП сколько по закону может идти?
он в пятницу народ уже отправлял СЕП с ощада.
так что гаситься с ощадного лично мне спокойнее морально. да и регламенты на отправку денег внутри немного расширены по сравнению с СЕП.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:49

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий?
2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?

mephala, добрый день.
1. Да, один.
2. Сумма повышена до 15 тыс. Надбавка до 0.5% применяется в пределах одного вклада.

вы меня не правильно поняли или ответственный отдел как всегда спит?
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLetter2_A4_P_29.01.pdf
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:54

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
1. Если оформить две кредитки Трэвэл то у них будет бонусный счет общий?
2. Повышенный процент на вклады 8К баксов и более применяется в пределах одного вклада или суммируются все вклады что в банке? Например в банке уже размещено 4К и если принести еще 4К то какой процент будет у второго вклада?

mephala, добрый день.
1. Да, один.
2. Сумма повышена до 15 тыс. Надбавка до 0.5% применяется в пределах одного вклада.

вы меня не правильно поняли или ответственный отдел как всегда спит?
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLetter2_A4_P_29.01.pdf

mephala, если вы о стандартной надбавке по вкладам от 8 000 дол., то такие вклады так же не суммируются. Если в банке уже есть депозит на 4 тыс., и вы оформите второй вклад на 4 тыс., по нему ставка будет без надбавки +0.25.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:07

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:да и регламенты на отправку денег внутри немного расширены по сравнению с СЕП.

а они по закону расширены? :mrgreen:
Я вот руководствуюсь тока опытом личным и доверенных людей. И всегда готов подстраховаться, особенно в праздники :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:08

  clientage написав:Ваащето такая пополняха в МАБе проводится на следующий опердень. Наверное, он у той девушки -- второй, т.к. седняшний -- первый :) :)

Уже полгода как в МАБе есть онлайн-пополняха по номеру счета, которая работает до 19:00 в опердень. Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку online

А "+1грн" к задолженности и возможные проводки блоков после длинннных празников вы учли при погашении или для Эко это не критично? :lol:

Вот завтра и проверим, когда эта сумма проведется. Т.к. это уже будет не критично.
Я полазил по выпискам по "Ультре" и "ЭКО". На "Ультру" - действительно на след.рабочий день, а вот по "ЭКО" было зачисление через 2 дня.

Поройтесь в ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту АБ/Поповнення рахунку online

Я-то пороюсь, но ... работая по отлаженной схеме Ультра-Сбер-КК, я уже так привык, что менять ничего не хочется...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:26

  clientage написав:
  mephala написав:да и регламенты на отправку денег внутри немного расширены по сравнению с СЕП.

а они по закону расширены? :mrgreen:
Я вот руководствуюсь тока опытом личным и доверенных людей. И всегда готов подстраховаться, особенно в праздники :wink:

ну офпред говорила что кредитку можно пополнить с ощадника до 22:00
можем попросить ее подтвердить это ссылкой на официальный документ :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:38

Шановна Alfa_Bank!

Відправив Вам ПП. Був би вдячний за зворотній зв'язок ;)
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