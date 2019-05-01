Додано: Чет 02 тра, 2019 09:56

mephala написав: проводка внутри банка за сколько должна пройти согласно закона? проводка внутри банка за сколько должна пройти согласно закона?

Искатель написав: работая по отлаженной схеме Ультра-Сбер-КК, я уже так привык, что менять ничего не хочется... работая по отлаженной схеме Ультра-Сбер-КК, я уже так привык, что менять ничего не хочется...

Искатель написав: Я не люблю играться с платежами по счету Я не люблю играться с платежами по счету

В 10, 14, 17 часов + 1-1,5 часа. Если вы про три дня, то не стоит доходить до паранойи. Если не будет работать внутрибанк, то и со сберсчёта с большой долей вероятности вы ничего не сделаете...В любом случае я гашусь минимум за один день до РД всегда на всех кредитках, без исключений!Просто не люблю делать лишние (читай "ненужные") операции типа постучать по дереву, плюнуть через левое плечо и прочую хрень, даже если она и занимает только 2 минутыАналогично, только без Сбера.А я люблю. И не смогу посоветовать кому-то делать что-то, смысл чего я и сам не смогу объяснить...