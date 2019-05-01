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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:46
V2 написав:
Шановна Alfa_Bank
!
Відправив Вам ПП. Був би вдячний за зворотній зв'язок
V2, доброго дня. Уточнюю. Відпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:47
Alfa_Bank
Дякую!
З повагою
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V2
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:48
mephala написав:
ну офпред говорила что кредитку можно пополнить с ощадника до 22:00
можем попросить ее подтвердить это ссылкой на официальный документ
Вот это точно недавно ввели
Чуток раньше сделали в МАБе онлайн пополняху по счету
Ну а в перделах 17:00 со Сбера -- старо как мир... Правда для Алки это не догма, может и тут покуралесить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:51
mephala написав: clientage написав: mephala написав:
да и регламенты на отправку денег внутри немного расширены по сравнению с СЕП.
а они по закону расширены?
Я вот руководствуюсь тока опытом личным и доверенных людей. И всегда готов подстраховаться, особенно в праздники
ну офпред говорила что кредитку можно пополнить с ощадника до 22:00
можем попросить ее подтвердить это ссылкой на официальный документ
После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.
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Kevin
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:56
mephala написав:
проводка внутри банка за сколько должна пройти согласно закона?
В 10, 14, 17 часов + 1-1,5 часа. Если вы про три дня, то не стоит доходить до паранойи. Если не будет работать внутрибанк, то и со сберсчёта с большой долей вероятности вы ничего не сделаете...
В любом случае я гашусь минимум за один день до РД всегда на всех кредитках, без исключений!
Просто не люблю делать лишние (читай "ненужные") операции типа постучать по дереву, плюнуть через левое плечо и прочую хрень, даже если она и занимает только 2 минуты
Искатель написав:
работая по отлаженной схеме Ультра-Сбер-КК, я уже так привык, что менять ничего не хочется...
Аналогично, только без Сбера.
Искатель написав:
Я не люблю играться с платежами по счету
А я люблю. И не смогу посоветовать кому-то делать что-то, смысл чего я и сам не смогу объяснить...
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Vorlon
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:03
Vorlon написав: Искатель написав:
Я не люблю играться с платежами по счету
А я люблю. И не смогу посоветовать кому-то делать что-то, смысл чего я и сам не смогу объяснить...
... а наваждение? От Алки! Эт прикольно ж
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:05
Vorlon написав:
А я люблю. И не смогу посоветовать кому-то делать что-то, смысл чего я и сам не смогу объяснить...
Мой изначальный пост был адресован новичкам, которые еще не знают, что нельзя по P2P гасить кредитку
Потому и написал "Как делать не надо". Авось кто-то прочитает и правильные выводы сделает.
Что касается "как надо делать" - это дело вкуса, как видим. Кто-то разбивает яйцо с тупого конца, кто-то с острого.
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Искатель
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:32
Kevin написав:
После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.
а вот это просьба к офпреду прокомментировать. так как нам было озвучено что до 22:00 день в день. а еще лучше - выложите нам ссылку на оф регламент. так будет увереннее.
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mephala
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:35
Гашу кредитки у Аллы день-в-день без всяких сберов, через волшебный пиптик "Пополнение счета онлайн".
Бесполезный сбер, на котором надо к тому же морозить деньги, закрыл нафиг.
Просто если есть выбор "Просто или чуть сложнее ?" - я выбираю первый вариант
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:36
mephala написав: Kevin написав:
После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.
а вот это просьба к офпреду прокомментировать. так как нам было озвучено что до 22:00 день в день. а еще лучше - выложите нам ссылку на оф регламент. так будет увереннее.
mephala, все протестируем, перепроверим и отпишусь.
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Alfa_Bank
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