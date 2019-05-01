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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7052705370547055>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:46

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!

Відправив Вам ПП. Був би вдячний за зворотній зв'язок ;)

V2, доброго дня. Уточнюю. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:47

Alfa_Bank
Дякую!
З повагою
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:48

  mephala написав:ну офпред говорила что кредитку можно пополнить с ощадника до 22:00
можем попросить ее подтвердить это ссылкой на официальный документ :mrgreen:

Вот это точно недавно ввели :)
Чуток раньше сделали в МАБе онлайн пополняху по счету
Ну а в перделах 17:00 со Сбера -- старо как мир... Правда для Алки это не догма, может и тут покуралесить :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:51

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:да и регламенты на отправку денег внутри немного расширены по сравнению с СЕП.

а они по закону расширены? :mrgreen:
Я вот руководствуюсь тока опытом личным и доверенных людей. И всегда готов подстраховаться, особенно в праздники :wink:

ну офпред говорила что кредитку можно пополнить с ощадника до 22:00
можем попросить ее подтвердить это ссылкой на официальный документ :mrgreen:


После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:56

  mephala написав:проводка внутри банка за сколько должна пройти согласно закона?

В 10, 14, 17 часов + 1-1,5 часа. Если вы про три дня, то не стоит доходить до паранойи. Если не будет работать внутрибанк, то и со сберсчёта с большой долей вероятности вы ничего не сделаете...

В любом случае я гашусь минимум за один день до РД всегда на всех кредитках, без исключений!

Просто не люблю делать лишние (читай "ненужные") операции типа постучать по дереву, плюнуть через левое плечо и прочую хрень, даже если она и занимает только 2 минуты :?

  Искатель написав:работая по отлаженной схеме Ультра-Сбер-КК, я уже так привык, что менять ничего не хочется...

Аналогично, только без Сбера.

  Искатель написав:Я не люблю играться с платежами по счету

А я люблю. И не смогу посоветовать кому-то делать что-то, смысл чего я и сам не смогу объяснить... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:03

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Я не люблю играться с платежами по счету

А я люблю. И не смогу посоветовать кому-то делать что-то, смысл чего я и сам не смогу объяснить... :roll:

... а наваждение? От Алки! Эт прикольно ж :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:05

  Vorlon написав:А я люблю. И не смогу посоветовать кому-то делать что-то, смысл чего я и сам не смогу объяснить... :roll:


Мой изначальный пост был адресован новичкам, которые еще не знают, что нельзя по P2P гасить кредитку :) Потому и написал "Как делать не надо". Авось кто-то прочитает и правильные выводы сделает.
Что касается "как надо делать" - это дело вкуса, как видим. Кто-то разбивает яйцо с тупого конца, кто-то с острого.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:32

  Kevin написав:После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.


а вот это просьба к офпреду прокомментировать. так как нам было озвучено что до 22:00 день в день. а еще лучше - выложите нам ссылку на оф регламент. так будет увереннее.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:35

Гашу кредитки у Аллы день-в-день без всяких сберов, через волшебный пиптик "Пополнение счета онлайн".
Бесполезный сбер, на котором надо к тому же морозить деньги, закрыл нафиг.
Просто если есть выбор "Просто или чуть сложнее ?" - я выбираю первый вариант
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:36

  mephala написав:
  Kevin написав:После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.


а вот это просьба к офпреду прокомментировать. так как нам было озвучено что до 22:00 день в день. а еще лучше - выложите нам ссылку на оф регламент. так будет увереннее.

mephala, все протестируем, перепроверим и отпишусь.
Alfa_Bank
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