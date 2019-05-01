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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:17
Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??
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mihasik
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:21
Alfa_Bank написав: mephala написав: Kevin написав:
После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.
а вот это просьба к офпреду прокомментировать. так как нам было озвучено что до 22:00 день в день. а еще лучше - выложите нам ссылку на оф регламент. так будет увереннее.
mephala, все протестируем, перепроверим и отпишусь.
Хотелось бы верить, но... я ещё старому оф. преду Виктории сбрасывал точно такой же график работы сервиса в вечернее время как и у коллеги Kevinа... но воз и ныне там...
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Карамболь
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:40
Карамболь
так раньше он так и работал как описано.
но с недавних пор обещали что до 22:00 работает.
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mephala
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