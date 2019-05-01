RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7052705370547055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 975
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
163
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
154
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
267
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
188
Всього голосів : 975
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:17

Re: Альфа-Банк

Налик, небольшие суммы, на КК Максимум, выгоднее закидывать через зелёную тумбу, чем через терминал альфы??
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 699
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:21

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Kevin написав:После 20:00 сервис обычно не работает (пополнение с ощадника). В редких случаях работает до 20:30, чаще - до 20:10. Если пополнить после 19.00, деньги заходят с задержкой (появляются на счету после 20.00) и в выписке проводка будет следующим днём.


а вот это просьба к офпреду прокомментировать. так как нам было озвучено что до 22:00 день в день. а еще лучше - выложите нам ссылку на оф регламент. так будет увереннее.

mephala, все протестируем, перепроверим и отпишусь.

Хотелось бы верить, но... я ещё старому оф. преду Виктории сбрасывал точно такой же график работы сервиса в вечернее время как и у коллеги Kevinа... но воз и ныне там...
Карамболь
 
Повідомлень: 481
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:40

Карамболь
так раньше он так и работал как описано.
но с недавних пор обещали что до 22:00 работает.
mephala
 
Повідомлень: 4344
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7052705370547055
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, kostya77, ramaz, slasva, vollena71 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3439, 3440, 3441
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34402 4233543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 10:44
greenozon
Юнекс Банк 1 ... 159, 160, 161
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1608 352007
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 10:33
unex_bank_press
А-Банк 1 ... 1209, 1210, 1211
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12104 1749015
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 20:02
maxprofit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70543)
02.05.2019 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.